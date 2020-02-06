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Первая партия автоматов АК-203 должна быть выпущена в Индии уже в этом году

Производство автоматов планируется запустить в индийском городе Корва

ЛАКХНАУ /Индия/, 6 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России рассчитывает, что совместное предприятие РФ и Индии по производству АК-203 изготовит первую партию автоматов уже в этом году. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ФСВТС.

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"Необходимо в кратчайшие сроки заключить контракт с Минобороны Индии на якорный заказ, который предположительно составит 650 тыс. автоматов. Надеемся, что уже до конца года будут произведены первые партии этого современного стрелкового оружия", - сообщили в службе в рамках Международной выставки вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.

В ФСВТС отметили, что важно запустить производство автоматов в индийском городе Корва как можно скорее, так как местным специалистам необходимо постепенно перейти к освоению 100% технологий производства современного стрелкового оружия.

В среду на DefExpo 2020 заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов сообщил журналистам, что СП по производству автоматов готово к выпуску изделий, в данный момент готовится коммерческое предложение для Минобороны Индии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании совместного индийско-российского предприятия по производству в стране автоматов Калашникова в начале марта 2019 года. Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited по выпуску АК-203 создано на заводе в районе города Корва (Korwa Ordnance Factory) в округе Амети в штате Уттар-Прадеш. Индия таким образом может стать первой зарубежной страной, которая будет производить "двухсотую" серию автоматов всемирно известного бренда "Калашников".

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