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Минобороны опубликовало видео первого полета Ту-160М "Игорь Сикорский"

Полет состоялся 2 февраля на аэродроме Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова и продолжался 34 минуты
' Минобороны России/YouTube'

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ разместило на своем официальном канале в YouTube видеозапись первого полета глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М "Игорь Сикорский".

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Как сообщили ранее в пресс-службе "Туполева", полет состоялся 2 февраля на аэродроме Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова (филиал компании) и продолжался 34 минуты. Самолет в ходе испытаний поднимался на максимальную высоту 1500 метров.

Выполнивший этот полет Ту-160М был создан на базе строевого бомбардировщика Ту-160 "Игорь Сикорский" (бортовой номер 14 "красный"). На представленном Минобороны ролике заметна сохранившаяся часть названия на корпусе самолета. В авиастроительной отрасли ТАСС пояснили, что переименовывать самолет после модернизации не планируется.

Как сообщил в интервью газете "Красная Звезда" в декабре 2019 года замминистра обороны Алексей Криворучко, поставки Ту-160М в войска планируется начать с 2021 года. Позже замминистра в своей статье в корпоративном журнале "Радиоэлектронные технологии" концерна КРЭТ уточнил, что первый полет Ту-160М, построенного с нуля, а не на базе строевого самолета, предполагается осуществить в 2021 году.

Построенные заново самолеты и созданные на базе бомбардировщиков Ту-160, взятых из Воздушно-космических сил, не будут отличаться друг от друга, однако технически получили в военном ведомстве разную маркировку: Ту-160М - для модернизированных строевых и Ту-160М2 - для построенных с нуля.

В данную новость были внесены изменения (15:30 мск) - передается с уточнением даты полета во втором абзаце

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