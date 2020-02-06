{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Герасимов обсудил с главой ОВС НАТО в Европе предотвращения военных инцидентов

Как сообщили в Минобороны РФ, военачальники также обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности и ситуации в кризисных регионах мира

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в ходе рабочего визита в Баку обсудил в четверг с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом предотвращение инцидентов из-за военной деятельности сторон. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии в целях по предотвращению инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон", - отметили в военном ведомстве РФ.

Ранее в четверг Герасимова принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Затем он встретился с азербайджанским коллегой генерал-полковником Наджмеддином Садыковым. Стороны обсудили проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе взаимодействие оборонных ведомств на Каспии.

Теги
АзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
Реклама на ТАСС
Члены ОНК не нашли серьезных нарушений в дисбатах и на гауптвахтах в 2019 году
В военной полиции Министерства обороны сообщили, что мелкие нарушения "устраняются в рабочем порядке"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС