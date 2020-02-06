Российские военные вновь сами патрулировали Сирию из-за неявки турецких коллег

МОСКВА, 6 февраля. / ТАСС/. Турецкие военные в Сирии второй раз за неделю не прибыли на встречу с российскими коллегами, которые из-за этого самостоятельно выполнили патрулирование в провинции Хасеке. Об этом сообщил в четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) генерал-майор Юрий Боренков.

"В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту... в провинции Хасеке", - отметил он.