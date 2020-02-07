Российские истребители за неделю дважды поднимались на перехват у границ РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские истребители за прошедшую неделю два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда" .

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 13 самолетов-разведчиков и три беспилотных летательных аппарата иностранных государств. Все полеты летательных аппаратов проходили под контролем российских РЛС. По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 177 летных смен на 68 аэродромах.

На прошлой неделе истребители РФ ни разу не поднимались в воздух на перехват, а разведку вдоль границ вели 33 летательных аппарата.