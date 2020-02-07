{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: Россия развернет на Кольском полуострове двух "охотников за гиперзвуком"

Один радар уже ставят на позицию, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Способные засечь гиперзвуковые цели радиолокационные станции (РЛС) "Резонанс-Н" будут развернуты на Кольском полуострове до конца года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

На эту тему
"Витязи" воздушной обороны. Чем не могут похвастаться зарубежные разработчики системы ПВО

"Для повышения боевого потенциала Северного флота на Кольском полуострове в 2020 году будут развернуты две станции "Резонанс-Н". Один радар уже ставят на позицию, второй привезли на полуостров и планируют развернуть до конца 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее Северный флот получил три такие станции: две в Архангельской области, еще одну на Новой Земле. Таким образом, отметил источник, "к концу года пять "охотников за гиперзвуком" будут мониторить ракетоопасные направления в зоне ответственности флота".

РЛС работают в метровом диапазоне и используют принцип резонанса волн, позволяющий обнаруживать самолеты и крылатые ракеты "стелс", а также гиперзвуковые цели, летящие на скорости до 20 скоростей звука. "Резонансы" видят аэродинамические цели на дальности 600 км, баллистические - на дальности до 1200 км.

Как сообщил в январе ТАСС другой источник в "оборонке", Генштаб ВС РФ принял решение заказать еще пять станций "Резонанс-Н". Эти РЛС планируется поставить в Арктике к востоку от Новой Земли.

В Пентагоне заявляют, что разработка гиперзвуковых средств для вооруженных сил США - приоритет номер один. По данным военно-воздушных сил Соединенных Штатов, как минимум один вид американских гиперзвуковых ракет должен быть испытан к 2022 году.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Российские истребители за неделю дважды поднимались на перехват у границ РФ
Воздушную разведку вдоль границ России вели 13 самолетов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС