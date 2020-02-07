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Минобороны РФ: при авиаударе Израиля по Дамаску под огонь мог попасть пассажирский лайнер

Самолет удалось увести из зоны поражения и посадить на авиабазе "Хмеймим", сообщили в ведомстве
Здание Министерства обороны России Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Министерства обороны России
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Из-за удара истребителей Израиля 6 февраля по пригородам Дамаска под огонь систем ПВО Сирии мог попасть пассажирский лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами на борту. Самолет удалось увести из зоны поражения и посадить на российской авиабазе "Хмеймим", заявил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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По его словам, в момент атаки израильских истребителей в районе аэропорта Дамаск заходил на посадку пассажирский лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами на борту, выполнявший рейс Тегеран - Дамаск. Пассажирский самолет едва не оказался "в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня", добавил Конашенков. "Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром - на российской авиабазе "Хмеймим", - подчеркнул генерал.

Он отметил, что "проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС".

Генерал уточнил, что ВВС Израиля нанесли внезапный удар по пригородам столицы Сирии 6 февраля после двух часов ночи четырьмя истребителями F-16 без захода в воздушное пространство страны. Израильские боевые самолеты выпустили восемь ракет "воздух-земля". Сирийские военные активно применяли комплексы ПВО в ходе отражения удара, добавил российский генерал.

Конашенков также обратил внимание, что регулярные пассажирские рейсы в Сирии и во всем мире проходят в известных эшелонах высоты, которые радиолокационные средства Израиля хорошо видят. "Не менее отчетливо израильские РЛС видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаск", - сказал официальный представитель Минобороны.

Он подчеркнул, что такие "операции израильских стратегов, к сожалению, ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей".

Теги
СирияРоссияИзраиль
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