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Шойгу показали устройство, способное находить бомбы по парам взрывчатых веществ

Министр обороны также ознакомился с малогабаритной взрыво-зажигательной миной для Сил специальных операций и устройством для зарядки электронных приборов из арсенала сапера от солнца

НАХАБИНО /Московская область/, 7 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Центральный научно-исследовательский институт инженерных войск и ознакомился с перспективными разработками его сотрудников.

В частности, министру показали устройство, с помощью которого средства инженерной разведки смогут отыскивать взрывоопасные предметы по парам взрывчатых веществ, систему дистанционного минирования и малогабаритное средство инициирования электродетонаром заряда взрывчатых веществ, которое поможет подрывать заряд на расстоянии до километра.

Шойгу также ознакомился с малогабаритной взрыво-зажигательной миной для Сил специальных операций и устройством для зарядки электронных приборов из арсенала сапера от солнца. По утверждению разработчика, с помощью приспособления смартфон заряжается за один час.

В лаборатории гидродинамических исследований при министре проверили, как держится на плаву при разном волнении и течении макет паромно-мостовой машины.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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