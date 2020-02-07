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75-летие Победы

Рязанские десантники пронесли копию Знамени Победы по центру Ельца

Марш-бросок приурочен к 75-летию Победы и 90-летию со дня образования ВДВ

РЯЗАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В. Ф. Маргелова пронесли копию Знамени Победы площадью 150 кв. м по центру города воинской славы Ельца в ходе марш-броска в честь 75-летия Победы и 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе училища.

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1 февраля командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков дал старт комбинированному марш-броску команд ВДВ в честь 75-летия Победы и 90-летия со дня образования ВДВ. Маршруты охватят четыре города-героя (Волгоград, Новороссийск, Смоленск, Тула) и 14 городов воинской славы, весь маршрут составит более 7,5 тыс. километров.

"По инициативе администрации Ельца, который является городом воинской славы, колонна участников марш-броска торжественно пронесла знамя Победы площадью 150 кв. метров по центру города, где на площади Революции курсанты возложили цветы к Вечному Огню", - сообщил ТАСС заместитель начальника училища по военно-политической работе гвардии полковник Сергей Куклин.

Также в Ельце с участием юнармейцев состоялся пробег на 4,5 км до Красной площади города, где после состоялся торжественный митинг, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, после чего состоялось возложение цветов к стеле "Елец - город воинской славы". В культурном центре "Прожектор" прошли показательные выступления курсантов по рукопашному бою, просмотр фильма об училище и концертная программа вокально-инструментального ансамбля училища. В одной из школ города курсанты рассказали школьникам о Великой Отечественной войне.

Елец стал последним городом Липецкой области, который посетили участники марш-броска. Накануне они побывали в городе Грязи, где почтили память рядового 6-й роты 104-го полка Романа Пахомова, трагически погибшего в Чечне в марте 2000 года. Рязанские курсанты также побывали в Липецке, а 1 февраля начали свой маршрут в Воронеже. Далее десантники посетят города Тульской и Московской областей. Всего в команде Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища 30 человек, в том числе пять мастеров спорта и 25 кандидатов в мастера спорта. Все они были участниками парада Победы на Красной площади в 2019 году. Курсанты передвигаются на лыжах и пешком в тех регионах, где отсутствует снежный покров.

Основными целями комбинированного марш-броска является популяризация службы в Вооруженных силах РФ и Воздушно-десантных войсках, патриотическое воспитание молодежи, сохранение и приумножение традиций защитников Отечества. Общей точкой для финиша станет сбор команд 17 февраля в городе воинской славы - Наро-Фоминске. 19 февраля на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоится чествование участников комбинированного марш-броска.

Теги
РоссияРязанская область75-летие Победы
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