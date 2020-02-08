Памятные мероприятия в честь 6-й роты пройдут в Чечне, Пскове и в Москве

ПСКОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Памятные мероприятия, посвященные подвигу бойцов 6-й роты, погибших в Чечне в 2000 году при столкновении с боевиками, пройдут в конце февраля на территории Псковской и Московской областей, а также в Чеченской Республике. В Пскове, как ожидается, участие в мероприятиях примет президент РФ Владимир Путин, который намерен провести здесь ряд встреч с представителями Минобороны РФ и руководством региона, сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-майор Анатолий Концевой.

"[Памятные мероприятия] проводим в целом в трех регионах: в Московской области, в Псковской области и в Чеченской Республике. На территории московского гарнизона мероприятия заключительного этапа будут проведены с 25 по 27 февраля и 29 февраля с посещением памятных мест, возложение цветов на Cуворовской площади, посещение Храма Христа Спасителя и проведение святейшим Патриархом молебна. 28 февраля мероприятия спланированы на территории Чеченской Республики, 29 февраля спланирован перелет членов семей в город Псков", - сказал Концевой, выступая на заседании оргкомитета по подготовке к проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты.

Концевой также заявил, что в полку ждут приезда Путина на мероприятия, посвященные подвигу бойцов 6-й роты, который пройдут 1 марта.

В декабре 2019 года командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что глава государства и министр обороны Сергей Шойгу ожидаются среди участников памятных мероприятий 1 марта 2020 года в Пскове в честь подвига десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

О подвиге 6-й роты

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Десантники 6-й роты служили в 76-й дивизии, которая постоянно дислоцируется в Пскове.

В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Позже Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост премьер-министра, утвердил состав оргкомитета, который возглавил заместитель командующего ВДВ Виктор Купчишин.