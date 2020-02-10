Военные США и Украины выполнят наблюдательный полет над РФ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Совместная миссия США и Украины в период с 10 по 14 февраля выполнит наблюдательный полет над территорией России. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В период с 10 по 14 февраля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения АН-30 с аэродрома Кубинка", - цитирует издание Рыжкова.

Отмечается, что в ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения АН-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

Договор по открытому небу - многосторонний международный документ, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Документ устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 стран, Россия ратифицировала его 26 мая 2001 года.