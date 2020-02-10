Источник: Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами комплекса "Кинжал", проработка проекта должна быть завершена до конца 2020 года. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Рассматривается возможность установки ракет "Кинжал" на Ту-160. Проработка такого варианта должна завершиться в этом году", - сообщил собеседник агентства.

Он не уточнил, будут ли "Кинжалами" оснащаться строевые Ту-160, или их носителями станут модернизированные Ту-160М.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

В июле 2018 года другой источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.

Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. 2 февраля опытный Ту-160М, созданный на базе строевого Ту-160, впервые поднялся в воздух. На самолете обновлены пилотажно- навигационное оборудование, комплекс связи, система управления, радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Бомбардировщик способен нести до 12 стратегических крылатых ракет на двух многопозиционных поворотных пусковых установках внутри фюзеляжа.

О комплексе "Кинжал"

"Кинжал" - новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. По данным СМИ, ракета "Кинжала" является авиационным вариантом ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Впервые о комплексе "Кинжал" сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. В настоящее время на опытно-боевом дежурстве стоит одна эскадрилья МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами в Южном военном округе.