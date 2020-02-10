{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Северном Кавказе более 2,5 тыс. военнослужащих приступили к полевым занятиям

Они отработают приемы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днем, так и ночью при любых погодных условиях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению масштабного полевого выхода на Северном Кавказе. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ЮВО.

"Более 2,5 тыс. военнослужащих разведывательных подразделений мотострелковых и разведывательных соединений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе и Закавказье, приступили к проведению полевого выхода на полигонах ЮВО.

Разведчики ЮВО в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Южной Осетии приступили к занятиям по огневой и тактической подготовке на полигонах Серноводский, Тарский, Дзарцеми, Альпийский, Гвардеец и Калиновский", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе полевого выхода, военные отработают приемы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днем, так и ночью при любых погодных условиях. Разведчики выполнят задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Во время стрельб военные научатся поражать различные цели из вооружения БТР-82А, специальных снайперских винтовок "Винторез", пехотных пулеметов "Печенег", автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия. В конце полевых занятий разведчики проведут тактико-специальные учение с применением беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что в мероприятиях задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили "Тигр", "Тайфун" и КамАЗ "Мустанг".

Теги
РоссияЮжная ОсетияСеверный КавказСКФОДагестанСеверная ОсетияЧечня
Реклама на ТАСС
Новая техника ВС РФ
Источник: Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами
Собеседник ТАСС не уточнил, будут ли "Кинжалами" оснащаться строевые Ту-160, или их носителями станут модернизированные Ту-160М
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС