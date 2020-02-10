На Северном Кавказе более 2,5 тыс. военнослужащих приступили к полевым занятиям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению масштабного полевого выхода на Северном Кавказе. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ЮВО.

"Более 2,5 тыс. военнослужащих разведывательных подразделений мотострелковых и разведывательных соединений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе и Закавказье, приступили к проведению полевого выхода на полигонах ЮВО.

Разведчики ЮВО в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Южной Осетии приступили к занятиям по огневой и тактической подготовке на полигонах Серноводский, Тарский, Дзарцеми, Альпийский, Гвардеец и Калиновский", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе полевого выхода, военные отработают приемы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днем, так и ночью при любых погодных условиях. Разведчики выполнят задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Во время стрельб военные научатся поражать различные цели из вооружения БТР-82А, специальных снайперских винтовок "Винторез", пехотных пулеметов "Печенег", автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия. В конце полевых занятий разведчики проведут тактико-специальные учение с применением беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что в мероприятиях задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили "Тигр", "Тайфун" и КамАЗ "Мустанг".