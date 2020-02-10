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ОСК планирует передать ВМФ России подлодку "Князь Владимир" примерно через 1,5 месяца

ОСК планирует передать ВМФ РФ подлодку "Князь Владимир" примерно через 1,5 месяца - глава ОСК.

Теги
Россия
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75-летие Победы
"Мы не позволили Гитлеру уничтожить Краков". Разведчик Ботян — о спасении польского города
10 февраля исполнилось 103 года легенде советской разведки — Алексею Ботяну. Именно группе партизан под его командованием 75 лет назад, 18 января 1945 года, удалось спасти один из красивейших городов Европы — польский Краков — от уничтожения немецко-фашистскими войсками. Они собирались взорвать и затопить его вместе с жителями. Но этим планам не суждено было сбыться
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