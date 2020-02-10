"Панцири" на Хмеймиме отразили две атаки дронов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерала-майора Юрия Боренкова.

"Ракетным огнем зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" первая атака с северо-восточного направления отражена на расстоянии около двух километров от базы. В ходе второго нападения цель, приближавшаяся к авиабазе с северо-западного направления (со стороны Средиземного моря), была поражена на удалении шести километров от авиабазы", - сообщил он.

В заявлении подчеркивается, что "пострадавших или материального ущерба нет".

Боренков уточнил, что атака началась вечером 9 февраля с наступлением темного времени суток. В данный момент база функционирует в плановом режиме.

Боренков от имени Российского Центра по примирению также призвал командиров боевиков отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования в подконтрольных им районах.