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Кризис в Сирии
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Российская военная полиция провела патрулирование в провинции Хасеке без турецкой стороны

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков сообщил, что турецкие военные не прибыли на совместное патрулирование в третий раз за неделю

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Военная полиция РФ самостоятельно провела патрулирование в провинции Хасеке из-за неявки турецкой стороны. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерала-майора Юрия Боренкова.

Это третий раз за неделю, когда турецкие не прибыли на совместное с РФ патрулирование в Сирии. Первый раз это произошло 3 февраля, затем 6 февраля.

"В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту: Шейрек - Деллик - Касра - Арада-Кебира - Касра - Таврат - Гафкат - Деллик - Шейрее в провинции Хасеке", - сообщил Боренков. По его словам, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо, Ракка, а также по маршруту Камышлы - электроподстанция Мабрук - Камышлы в провинции Хасеке.

"Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - отметил Боренков. Кроме того, силы армейской авиации провели воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Камышлы - аэродром Квайрес - аэродром Метрас.

Боренков также сообщил, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. "За прошедшие сутки зафиксирован 21 обстрел", - сказал он, уточнив, что боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы ряда населенных пунктов в провинциях Латакия, Идлиб и Хама.

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило, что по меньшей мере пять турецких военнослужащих погибли в понедельник в результате обстрела в сирийском Идлибе. В Министерстве также сообщили, что Турция нанесла в понедельник удары по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных в провинции Идлиб на севере Сирии. В Минобороны сообщили, что "Турция дала молниеносный ответ на атаки режима в соответствии с правилами ведения войны и законным правом на самооборону". За последние семь дней турецкие военные дважды попадали под обстрел сирийской армии, в результате чего погибли десять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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