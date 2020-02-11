Счетная палата проверит программу разработки и производства ТУ-160 и его модификаций

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Счетная палата в 2020 году проведет проверку госпрограммы вооружений и программы развития ОПК в части разработки и производства стратегического ракетоносца ТУ-160 и его модификаций, а также проведет комплексную оценку обеспечения эксплуатации этих машин. Об этом говорится в перечне контрольных мероприятий ведомства на 2020 год.

"Контрольное мероприятие "Анализ скомплексированности государственной программы вооружения и государственной программы Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" в части разработки и производства самолетов Ту-160 (с модификациями), комплексная оценка обеспечения эксплуатации самолетов Ту-160 как системы вооружения" в Министерстве обороны Российской Федерации (г. Москва)", - сказано в документе.

Минобороны проверят в части компетенции Департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа, Главного управления вооружения Вооруженных сил, Департамента финансового обеспечения Минобороны и Главного командования Воздушно-космических сил.

Кроме того, Счетная палата проверит Минпромторг России, ПАО "Туполев" в Москве и с выездом на "Казанский авиазавод им. Горбунова, а также ПАО "Кузнецов" в Самаре, где делают двигатели для ракетоносцев.

Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. 2 февраля первый опытный глубокомодернизированный Ту-160М, созданный на базе строевого Ту-160 впервые поднялся в воздух. Он получил новое пилотажно- навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.