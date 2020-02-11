Шойгу: число высокоточных крылатых ракет в войсках за восемь лет выросло в 30 раз

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Количество высокоточных крылатых ракет в российской армии в период с 2012 года увеличилось более чем в 30 раз, а количество их носителей - более чем в 12 раз. Об этом заявил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на открытии оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом вооруженных сил.

"Ускоренными темпами ведется оснащение высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Количество его носителей с 2012 года увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет - в 30 [раз]. Время подготовки полетных заданий сокращено с полутора месяцев до трех часов", - сообщил министр.

Он также напомнил, что в войска начала поступать современная военная техника, созданная на основе цифровых технологий и с элементами искусственного интеллекта, а на боевом дежурстве уже находятся системы вооружения на новых физических принципах.

"В процессе боевой учебы личный состав активно осваивает роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты, применение которых в разы повышает боеспособность войск", - добавил Шойгу.

Глава военного ведомства напомнил, что только за 2019 год вооруженные силы пополнились более чем 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения. Всего к концу 2020 года, в соответствии с майским указом президента России, доля современного вооружения в войсках составит более 70% и в дальнейшем будет поддерживаться на этом уровне.

Средства телекоммуникации

Практически все воинские части российской армии оснащены средствами телекоммуникации, сообщил Шойгу. "Сегодня практически каждое соединение и воинская часть, все военные учебные заведения располагают новым цифровым телекоммуникационным оборудованием", - сказал министр обороны.

"Всего им оснащено свыше одной тысячи двухсот объектов Министерства обороны РФ", - отметил министр.

По его словам, в результате применения данных технологий "улучшаются характеристики и повышаются возможности системы управления Вооруженными силами" РФ.