Дума ратифицировала протокол об использовании беспилотников на военной базе РФ в Киргизии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между Россией и Киргизией об объединенной военной российской базе, который позволит ввести в ее состав подразделения беспилотных летательных аппаратов.

"Положениями протокола соглашение дополняется терминами, касающимися беспилотных авиационных систем и беспилотных летательных аппаратов, устраняются несоответствия между российским и киргизским законодательством в отношении использования беспилотных летательных аппаратов, а также устанавливается порядок организации полетов беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов РФ в воздушном пространстве Киргизской Республики", - говорится в пояснительной записке. В частности, вступление в силу протокола позволит российской стороне "ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение".

Кроме того, отмечается, что совместная инвентаризация, проведенная при оформлении права временного пользования Россией участками в местах дислокации военной базы, выявила несоответствие их размеров параметрам, зафиксированным в двустороннем соглашении. В частности, превышение составило 58,32 гектара. В связи с этим протоколом "установлена новая (более высокая) ежегодная арендная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории, составившая сумму, эквивалентную $4 794 095". Финансирование этих расходов будет осуществляться в пределах ассигнований федерального бюджета, выделяемых Минобороны на соответствующий год.

Соглашение также дополняется положением о том, что "в случае проведения российской стороной за свой счет реконструкции искусственных покрытий летного поля на аэродроме Кант право собственности на внесенные в него неотделимые улучшения" будет принадлежать России. Но "после прекращения действия настоящего соглашения указанные улучшения передаются киргизской стороне".

Помимо этого, отменяется временное ограничение (сейчас один раз в два года) согласования лимитов потребления услуг по обеспечению инфраструктурой с уполномоченными органами сторон и утверждением правительства Киргизии.