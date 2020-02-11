Какую российскую авиатехнику покупают страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Рынок вооружений Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжает оставаться одним из наиболее емких в структуре общемирового рынка. За последние годы Россия добилась на нем существенных успехов. Интерес к нашим самолетам и вертолетам продолжает расти

Международный авиасалон Singapore Airshow 2020, открывшийся 11 февраля в Сингапуре, является одним из самых значимых в регионе. Россия в нем принимает участие с 2010 года, показывая лучшие образцы отечественной авиастроительной отрасли. Однако в этом году делегации госкорпорации "Ростех" и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сократили свое участие из-за распространения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От участия отказались все компании из Китая, а также крупные предприятия из Канады и США (в частности, корпорации Lockheed Martin, Bombardier и Gulfstream). Какая техника в приоритете Рынок АТР весьма перспективен. Азиатские государства активно эксплуатируют российские самолеты и вертолеты, средства ПВО, военно-морскую технику и вооружение сухопутных войск.

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С большинством партнеров у компании-спецэкспортера "Рособоронэкспорт" сложились долгосрочные отношения. Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России со странами АТР предполагает послепродажное обслуживание техники и поставку запасных частей, создаются сервисные центры и совместные производства. Так, только гражданских вертолетов российского производства в регионе насчитывается более 150 единиц, а в Корее, Вьетнаме и Китае открыты сервисные центры по их обслуживанию. Основные партнеры России в сфере закупок авиатехники — Китай (по разным данным, сумма контрактов значительно превышает $9 млрд) и Индия (более $8 млрд). Значительные поставки осуществляются во Вьетнам. Также хорошие перспективы и на оружейных рынках Индонезии, Малайзии, Бангладеш и Мьянмы. Безусловный лидер среди российских истребителей в регионе — самолеты марки "Су". Странам АТР их поставлено более 250 единиц (причем эта цифра в несколько раз увеличится, если учесть машины, собранные по лицензии в Китае и Индии). Истребители поколения "4++" Су-30 различных модификаций выбраны в качестве основных боевых самолетов некоторых стран. Еще один фаворит — многофункциональный фронтовой МиГ-29, который стоит на вооружении Малайзии, Мьянмы и Индии (используются еще и корабельные варианты истребителя).

Описание Палубный истребитель МиГ-29КУБ, изготовленный для ВМС Индии, 2009 год © Лев Федосеев/ТАСС

Бангладеш, Мьянма и Лаос имеют в своем составе учебно-боевые самолеты Як-130. Есть интерес к ним и со стороны Малайзии. На авиасалоне LIMA 2019 сообщалось, что зарубежные заказчики оформили контракты на поставку порядка 100 единиц. Среди винтокрылых машин особым вниманием в АТР пользуются военно-транспортные Ми-17В-5/Ми-171Ш, транспортно-боевые Ми-35М и легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т, а также тяжелые транспортные вертолеты Ми-26, эксплуатирующиеся в ряде стран.

Описание Вертолеты Ми-26Т2В и Ми-17 (слева направо) во время подготовки к открытию авиасалона МАКС-2019 © Марина Лысцева/ТАСС

Так, активно модернизирует авиационный парк Банладеш, выбор пал на транспортно-боевые вертолеты Ми-171Ш. Контракт на поставку шести машин был подписан в апреле 2015 года.

Вертолет Ми-171Ш Военно-транспортный вертолет, созданный на базе Ми-171 (Ми-8АМТ). Машина способна перевозить до 37 десантников и грузы массой до 4 тыс. кг. Также вертолет предназначен для борьбы с бронированными целями, поражения живой силы противника, может оснащаться самыми современными комплексами стрелкового, ракетного, пушечного и бомбового вооружения. Вертолеты позволяют решать широкий круг задач, в том числе они подходят для проведения гуманитарных миссий и борьбы с организованной преступностью и наркотрафиком. Продолжение

Наряду с уже зарекомендовавшими себя машинами холдинг "Вертолеты России" активно продвигает на региональный рынок и новые гражданские модели — "Ансат", Ка-62, Ми-171А2 и Ми-38 (уже известно, что заключен первый контракт).

Так, в ходе проведенного в 2018 году масштабного демонстрационного тура по странам Юго-Восточной Азии стало известно, что пять государств подали заявки более чем на 70 машин Ми-171А2 и "Ансат" общей стоимостью свыше $500 млн. По словам главы "Вертолетов России" Андрея Богинского, в ближайшие десять лет спрос на гражданские вертолеты в странах этого региона может составить до 420 единиц. Китай В 1991–1997 годах в Китайскую Народную Республику (КНР) было поставлено 50 истребителей Су-27 (38 единиц Су-27СК и 12 единиц Су-27УБК) на сумму порядка $1,7 млрд (по взаимной договоренности сторон содержание сделок, включая их стоимость, не разглашается; в СМИ приводятся оценочные данные — прим. ТАСС).

Описание Истребитель Су-27СК на авиасалоне в городе Чжухай, 2004 год © AP Photo/Eugene Hoshiko

По контракту 1999 года в 2000–2001 годах Китаю было передано 38 многоцелевых истребителей Су-30ММК на сумму порядка $1,5 млрд. В 2003-м выполнен второй контракт на 38 единиц. В 2004 году завершена поставка 24 единиц Су-30МК2 для китайских ВМС. В общей сложности (с 1991 по 2012 год) КНР получила 178 истребителей семейства Су-27/Су-30, в том числе 38 одноместных истребителей Су-27СК, 40 двухместных учебно-боевых самолетов Су-27УБК, 76 многоцелевых истребителей Су-30МКК и 24 истребителя Су-30МК2.

Кроме того, в 1996-м Китай приобрел лицензию на выпуск 200 истребителей Су-27СК без права реэкспорта в третьи страны. Стоимость этой сделки составила около $2,5 млрд. Сборка истребителей осуществлялась на авиастроительном заводе в Шэньяне (провинция Ляонин), построенном по российскому проекту, основное его оборудование также российского производства. К концу 2007 года из российских машинокомплектов было собрано 105 самолетов (от оставшихся 95 комплектов для сборки Су-27СК Китай отказался, создав собственную версию этого самолета — истребитель Shenyang J-11). С учетом собранных по лицензии 105 Су-27СК общее количество истребителей марки "Су" в Китае составило 283 машины. Россия также поставляла в КНР запчасти и вооружение к самолетам и предоставляла помощь по обслуживанию и ремонту авиатехники. КНР стала первым иностранным покупателем многофункциональных истребителей Су-35. В 2015 году государственная корпорация "Ростех" объявила о заключении контракта на поставку в Китай 24 самолетов. Сумма сделки оценивалась в $2,5 млрд. Она была закрыта в 2018-м.

Описание Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая © Liu Rui/Xinhua via AP

В 1993 году в Китай экспортировались десять военно-транспортных самолетов Ил-76М. В конце 2011-го страны договорились о поставках трех бывших в эксплуатации самолетов Ил-76МД, в 2012-м число машин было увеличено до десяти. Они приобретались Рособоронэкспортом в России и модернизировались в Белоруссии.

Также из России в Китай экспортируются авиационные двигатели. В 2005–2014 годы было поставлено не менее 243 двигателей РД-93 производства "ОДК-Климов" для истребителей FC-1/JF-17 Thunder китайско-пакистанского производства, в 2009–2015 годы — 239 Д-30КП-2 для Ил-76, бомбардировщиков H-6 и транспортника Y-20. Кроме того, в 2011-м Китай приобрел 273 двигателя АЛ-31Ф и АЛ-31ФН, использующихся на истребителях Су-27 и на китайских J-11 и J-10, а в 2016-м Пекин и Москва заключили еще один контракт на поставку АЛ-31Ф и Д-30КП2 на сумму $1,2 млрд. По состоянию на октябрь 2019-го, в КНР эксплуатируется порядка 350 вертолетов производства холдинга "Вертолеты России". В конце 2018 года был подписан контракт на поставку 20 вертолетов "Ансат". С октября 2019-го реализуется сделка на поставку китайским заказчикам 12 вертолетов Ми-171 (в противопожарном исполнении) с двигателями ВК-2500. Индия Крупнейший импортер российской авиатехники. В 1996 году закупила у России 32 самолета Су-30МКИ и восемь Су-30К, через два года еще десять Су-30К (позднее эта модель была заменена на модифицированный и адаптированный для Индии вариант Су-30МКИ). В 2000-м был заключен контракт на лицензионное производство 140 Су-30МКИ на индийском предприятии HAL (Hindustan Aeronautics Limited) стоимостью $3,5 млрд. Впоследствии стороны подписали несколько сделок на поставку комплектующих для сборки истребителей в Индии (в общей сложности — 222 комплекта). К началу 2017 года HAL произвело 183 истребителя. В том же году стороны подписали договор о сервисной поддержке самолетов Су-30МКИ ВВС Индии сроком на пять лет с правом пролонгации.

Описание Истребитель Су-30МКИ во время показательных полетов на выставке Aero India 2017 © Марина Лысцева/ТАСС

Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" поставляет технологические комплекты для модернизации 62 индийских МиГ-29, закупленных у СССР, в варианте МиГ-29UPG. Контракт подписан в марте 2008-го, его стоимость, по неофициальным данным, около $1 млрд. На Defexpo 2020 стало известно, что Россия передала Индии предложение о поставке дополнительной партии истребителей МиГ-29. Ранее сообщалось о намерении закупить дополнительную партию этих самолетов из 21 единицы.

Описание Истребитель МиГ-29 ВВС Индии © Роман Азанов/ТАСС

В 2011-м был завершен первый контракт на поставку ВМС Индии 16 корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ (подписан в январе 2004 года). В 2013 году началось исполнение второго контракта на поставку еще 29 самолетов данного типа (подписан в марте 2010-го). В 2011-м Индии были переданы три самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50ЭИ, оборудованных РЛС израильской компании Elta по контракту 2003 года. В феврале 2017-го стало известно, что было заказано еще две машины. Также пять противолодочных самолетов Ил-38 проходили модернизацию в России до уровня Ил-38SD по контракту 2001 года стоимостью $205 млн. На них была установлена прицельно-поисковая система "Морской змей".

Описание Противолодочный самолет Ил-38SD © Марина Лысцева/ТАСС

В 2015 году было пописано межправительственное соглашение на поставку 200 российских многоцелевых вертолетов Ка-226Т для армейской авиации и ВВС Индии. По некоторым данным, стоимость контракта превышает $1 млрд.

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Первые 40 вертолетов будут поставлены непосредственно из России, остальные 160 будут собраны в Индии, для этих целей в 2017 году было зарегистрировано российско-индийское совместное предприятие — Indo-Russian Helicopters Limited. Кроме того, российская сторона с вертолетом Ка-226Т принимает участие в недавно объявленном тендере на поставку 111 легких вертолетов для ВМС страны. В апреле 2016-го сообщалось о контракте на поставку пяти бортовых комплексов защиты авиации "Президент-С". В конце июля того же года был подписан контракт (около $299 млн) на модернизацию десяти противолодочных вертолетов Ка-28 (экспортный вариант Ка-27) авиации ВМС Индии. В феврале 2016 года холдинг "Вертолеты России" завершил поставку 151 вертолета Ми-17В-5 в соответствии с соглашениями 2008 года (80 единиц общей стоимостью $1,34 млрд) и 2012 года (71 вертолет стоимостью $1,3 млрд).

Вертолеты типа Ми-8/17 Универсальность и высокие летно-технические характеристики сделали машины этого типа одними из самых популярных в мире вертолетов российского производства. К серии Ми-8/17 относятся модели Ми-8МТВ-5 (экспортное название Ми-17В-5) и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш). Вертолеты Ми-8МТВ-5/Ми-17В-5 и Ми-8АМТШ/Ми-171Ш предназначены для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Могут использоваться для спасательных операций и нести вооружение. Продолжение

В 2019 году индийские вооруженные силы заключили контракт с ПАО "Ильюшин" на замену всех двигателей Д-30КП2 (производятся в рыбинском НПО "Сатурн"), а также модернизацию отдельных систем и агрегатов шести самолетов-топливозаправщиков Ил-78МКИ. Контракт оценивается примерно в $80 млн. Вьетнам В середине 1990-х — начале 2000-х годов во Вьетнам были поставлены семь многоцелевых истребителей Су-27СК и шесть учебно-боевых истребителей Су-27УБК на общую сумму до $350 млн. В 2019 году был подписан контракт на закупку 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше $350 млн.

Описание Учебно-боевой самолет Як-130 на авиасалоне LIMA 2019 © Марина Лысцева/ТАСС

В 2003-м был подписан контракт стоимостью $110 млн на поставку четырех многоцелевых истребителей Су-30МК2. Впоследствии — в 2009, 2010 и 2013 годах — были заключены сделки на поставку 32 единиц общей стоимостью около $2,1 млрд. Это самые современные боевые самолеты, которыми располагают на сегодняшний день вьетнамские ВВС. Малайзия В 1994 году был подписан контракт о приобретении 16 одноместных истребителей МиГ-29СЭ и двух учебно-боевых МиГ-29УБ. Они были поставлены в течение двух лет. По неофициальным данным, сумма сделки составила $550–600 млн.

В 1999-м Казанский вертолетный завод передал Малайзии два многоцелевых вертолета Ми-17-1В.

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В 2003 году был подписан контракт на поставку 18 истребителей Су-30МКМ. Сумма сделки оценивалась примерно в $1 млрд долларов. Истребители были поставлены в период с июня 2007 по август 2009 года. В апреле 2007-го было подписано дополнение к контракту, в соответствии с которым к окончанию гарантийного срока для первой партии Су-30МКМ в Малайзии российская сторона обязалась ввести в этой стране в строй тренировочный центр для летчиков и технического персонала (открыт в 2011 году), а также сервисный центр для обслуживания этих боевых самолетов (функционирует с 2012 года). В марте 2013-го авиастроительный холдинг "Сухой" подписал с Минобороны Малайзии договор по обслуживанию парка истребителей Су-30МКМ (18 машин, полученных по контракту в 2003-м). Контракт оценивался приблизительно в $100 млн. В июле 2017 года стороны заключили ряд соглашений о модернизации парка истребителей МиГ-29, о поставках запчастей для них и Су-30МКМ, а также о проведении ремонта двигателей АЛ-31ФП, установленных на эти машины. Мьянма По состоянию на ноябрь 2017 года, на вооружении ВВС Мьянмы состоят шесть единиц учебно-боевых самолетов Як-130, поставленных Россией по контракту 2015-го. Еще шесть машин было передано в марте прошлого года.

Кроме того, страна эксплуатирует вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17 (поставлены в 2010 и 2015 годах), а также истребители МиГ-29, поставленные в 2001–2013 годах. В январе 2018-го в ходе визита в Мьянму министра обороны РФ Сергея Шойгу была достигнута договоренность о том, что Россия поставит республике шесть истребителей Су-30 в экспортном варианте Су-30СМЭ. Ожидается, что корпорация "Иркут" начнет поставки самолетов в 2020 году. "Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз", — говорил замминистра обороны РФ Алексей Фомин. Сейчас основу мьянманских ВВС составляют морально устаревшие китайские F-7 разработки полувековой давности.

Описание Модель истребителя Су-30СМЭ на авиационном салоне Singapore Airshow 2016 © Любовь Милованова/ТАСС

Во время визита в Москву летом 2019 года командующий ВВС Мьянмы генерал Маунг Маунг Чжо провел "тест-драйв" истребителя Су-30СМ на аэродроме Кубинка. По словам собеседника ТАСС, он выступил в роли второго пилота и "управлял уверенно и плавно". "Чжо пилотировал самолет по очереди с первым пилотом, в ходе полета они выполнили несколько фигур высшего пилотажа, в частности, "колокол", выход из-под атаки и другие. Первый пилот, российский летчик, очень высоко оценил мастерство командующего и восхитился его практически мгновенной адаптацией к машине", — рассказал он. Индонезия В 2003 году в страну было поставлено четыре многоцелевых истребителя — два Су-27 и два Су-30, а также два ударных вертолета Ми-35П на сумму $192,9 млн. Еще три таких винтокрылых машины были получены в 2010-м по контракту 2007 года.

Описание Вертолет Ми-35 во время демонстрационного полета на авиабазе Халим в Джакарте, 2003 год © EPA PHOTO/EPA/ARDILES RANTE

Вертолет Ми-35 Был создан на основе Ми-24 и существенно модернизирован после применения в Афганистане. До 1990-х годов Ми-24 был рекордсменом по скорости. Ми-35 — его наследник, который собрал все самое лучшее. На него поставили новую электронику и системы, которые делают машину более надежной. Теперь она может нести и больше вооружения. Главное предназначение Ми-35 — огневая поддержка, при этом может перевозить и стрелковое подразделение. То есть он способен не только нанести удар, но и произвести эвакуацию или доставку боевой группы. На форуме "Армия-2018" впервые были представлены модернизированные ударные вертолеты Ми-35М и Ми-35П. Специалисты "Рособоронэкспорта" признают, что несмотря на то, что они продвигают Ми-28 и Ка-52, на всех рынках наиболее востребованной машиной сегодня остается Ми-35. Особенно это касается азиатских рынков, где продолжают эксплуатировать вертолет Ми-24. Продолжение

Сообщалось, что Джакарта хочет приобрести десять многоцелевых истребителей Су-35. Они должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют с 1980 года. Позднее стало известно, что Индонезии вручено коммерческое предложение, где речь идет об 11 самолетах. Таиланд В настоящее время в стране активно эксплуатируются средние многоцелевые вертолеты типа Ми-17В-5, поставленные по контракту 2017 года.