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Более тысячи морпехов Каспийской флотилии приступили к учениям в Дагестане

Морской пехоте КФл предстоит высадиться на необорудованный участок побережья и захватить командный пункт условного противника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 февраля. /ТАСС/. Более тысячи военнослужащих морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) в Республике Дагестан приступили к ротным тактическим учениям. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

В учениях "принимает участие более тысячи военнослужащих морской пехоты, задействовано около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники", говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе учений морпехи совершили марш на автомобильной и бронетехнике из пункта постоянной дислокации в районы сосредоточения колонн. В пути военные преодолели условно зараженный участок местности, отработали действия по обеззараживанию техники. После чего саперы тренировались проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях и разминировать дорогу на маршруте движения.

В течение недели во время учений морской пехоте КФл предстоит высадиться на необорудованный участок побережья, захватить командный пункт условного противника и обеспечить противодесантную оборону участка морского побережья.

На втором этапе военнослужащие выполнят высадку способом "корабль - берег" с использованием новейших бронемашин БТР-82М, а также проведут подготовку и ведение противодесантной обороны морского побережья для отражения высадки отряда морского десанта "противника" с проведением контратак и восстановлением оборонительной линии.

Завершатся учения в конце недели стрельбами из самоходных артиллерийских установок 2С9 "Нона-С", артиллерийского вооружения, новейших бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия. Также военные совершат марш в пункты постоянной дислокации, добавили в пресс-службе.

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