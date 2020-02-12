Совфед ратифицировал протокол об использовании беспилотников на военной базе РФ в Киргизии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение между РФ и Киргизией об объединенной военной российской базе, который позволит ввести в ее состав подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Согласно пояснительной записке, положения протокола устраняют несоответствия между российским и киргизским законодательством в отношении использования беспилотных летательных аппаратов, а также устанавливают порядок организации полетов беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов РФ в воздушном пространстве республики.

Вступление в силу протокола позволит российской стороне "ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение".

Кроме того, отмечается, что совместная инвентаризация, проведенная при оформлении права временного пользования Россией участками в местах дислокации военной базы, выявила несоответствие их размеров параметрам, зафиксированным в двустороннем соглашении. В частности, превышение составило 58,32 гектара. В связи с этим протоколом "установлена новая (более высокая) ежегодная арендная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории - порядка $4 млн 794 тыс. Финансирование этих расходов будет осуществляться в пределах ассигнований федерального бюджета, выделяемых Минобороны России на соответствующий год.

Соглашение также дополняется положением о том, что "в случае проведения российской стороной за свой счет реконструкции искусственных покрытий летного поля на аэродроме Кант право собственности на внесенные в него неотделимые улучшения" будет принадлежать России. При этом после прекращения действия настоящего соглашения указанные улучшения передаются киргизской стороне. Помимо этого, отменяется временное ограничение (сейчас один раз в два года) согласования лимитов потребления услуг по обеспечению инфраструктурой с уполномоченными органами сторон и утверждением правительства Киргизии.

Объединенная российская военная авиабаза Кант в Киргизии структурно входит в Центральный военный округ и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. База в том числе выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств - участников Организации договора о коллективной безопасности, в том числе и Киргизии. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.