В Приморье начался первый этап конкурсов АрМИ-2020

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Первый этап конкурсов Армейских международных игр (АрМИ) 2020 года начался в Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО) соревнованиями "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск", сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

"Соревнования "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" одновременно начались в соединениях Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа. На первом этапе конкурса АрМИ-2020, проводимого в соединениях армии, участвуют около 300 военнослужащих, привлечено более 40 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

Мотострелковые и танковые подразделения борются за звание лучших в искусстве вождения техники и точности стрельбы из штатного вооружения на полигоне Сергеевский. Победители будут участвовать во втором этапе конкурсов, который состоится с 24 по 29 февраля.

Армейские международные игры 2020 года пройдут с 23 августа по 5 сентября. В ходе игр планируется провести более 30 международных конкурсов. В декабре 2019 года Минобороны сообщило, что конкурсы готовы принять Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Индия, Казахстан, Китай, Россия, Монголия и Узбекистан. В 2019 году конкурсанты установили более 70 рекордов, 40 из них принадлежат российским военнослужащим.