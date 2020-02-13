Компания РФ ответила на обвинения в поставке Армении охотничьих прицелов вместо боевых

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Компания ООО "Промтехнология" (производитель винтовок под брендом ORSIS) будет оспаривать в судебном порядке заявление, сделанное в эфире Общественного телевидения Армении о поставке для Минобороны страны охотничьих прицелов вместо боевых по завышенным ценам. Об этом в четверг сообщили ТАСС в компании.

В сюжете Общественного телевидения страны, вышедшем в эфир 10 февраля, сообщалось, что в Специальной следственной службе республики расследуется дело, согласно которому Министерству обороны Армении были проданы охотничьи прицелы вместо боевых. В среду, 12 февраля, Генштаб Вооруженных сил республики опроверг эту информацию. В комментарии начальника информационного отдела аппарата Генштаба ВС Армении Самвела Асатряна говорилось, что "создается впечатление, что некто пытается бросить тень" на отношения России и Армении.

"Компания не предлагала изделия, которыми спекулирует ряд армянских СМИ, в том числе некоторые телеканалы. Компания не может раскрыть информацию об изделиях в силу подписанных соглашений о конфиденциальности и уважения к гостайне Армении. Вопросы с подобными спекуляциями со стороны ряда армянских СМИ будут решаться в судебном порядке с привлечением всех возможных ресурсов для антикоррупционного расследования деятельности подобных СМИ", - сообщили в компании.

В компании назвали данные телеканала "безосновательной спекуляцией". "Компания не раз проводила успешные испытания продукции, которые предлагала. Назначение изделий определяется испытаниями, проведенными профессионалами, а не анонимными попытками спекуляций и ссылками на мнение экспертов, чьи знания вызывают вопросы", - подчеркнули в ORSIS.

Производитель винтовок и поставщик прицелов считает, что подобные действия являются попытками давления на следствие и смещения акцентов по заведенным уголовным делам.

"Это никак не относится к факту противозаконных действий со стороны чиновников Минобороны по срыву тендера и присвоения в крупных размерах высокопоставленным чиновником Минобороны Армении", - отметили в ORSIS. В компании также заинтересовались источниками появления в СМИ Армении приведенных ими данных.

О следствии

В августе адвокат зарегистрированной в Армении компании ORSIS ARMS, которая является резидентом российской компании ORSIS, сообщил ТАСС, что ввиду исключения из закрытого тендера по приобретению крупного количества вооружения со стороны Минобороны Армении в Следственном комитете страны заведено уголовное дело.

В конце октября в СМИ появилась информация, что Россия направила Армении письмо из-за срыва оружейного тендера. Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в свою очередь опроверг получение какого-либо документа от российской стороны относительно компании ORSIS, добавив, что пока идет правовой процесс, в ведомстве воздерживаются от официальных оценок ситуации.

В ноябре в компании заявили, что "Промтехнология" (производитель снайперских винтовок ORSIS) получала от Минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку партии оружия для этого ведомства. Также были попытки неофициального обращения в компанию от неких якобы приближенных к Минобороны Армении лиц.

Ованнисян заявил, что Министерство обороны Армении не пыталось неофициально урегулировать с российской компанией "Промтехнология" проблемы, связанные со срывом тендера на поставку вооружений.

27 января адвокат ORSIS в Армении Александр Сирунян сообщил, что следственные органы Армении вызывали на допрос члена совета директоров АО "Промтехнологии" Симона Амирова в рамках расследования заведенного дела.