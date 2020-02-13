{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вернулся в Североморск

За более чем 70 суток корабль прошел свыше 14 тыс. морских миль через Баренецево, Норвежское, Северное, Средиземное и Черное моря

МУРМАНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков", выполнив задачи в дальней морской зоне, спустя два с половиной месяца вернулся в главную базу Северного флота - Североморск. Об этом в четверг сообщила пресс-служба флота.

В Североморске состоялась торжественная встреча корабля и митинг. С успешным выполнением задач плавания экипаж поздравил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, отметив, что моряки-североморцы "готовы действовать, как в северных, так и в южных широтах".

Вице-адмирал Кулаков" вышел в поход из Североморска 3 декабря. За более чем 70 суток корабль прошел свыше 14 тыс. морских миль через Баренецево, Норвежское, Северное, Средиземное и Черное моря.

Корабль совершил деловой заход в греческий порт Пирей и вместе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" принял участие в совместных учениях сил Северного и Черноморского флотов в конце первой декады января, напомнили на флоте.

"Вице-адмирал Кулаков" входит в состав арктической группировки Северного флота, сформированной на базе Кольской флотилии разнородных сил и неоднократно, в том числе и в 2019 году, принимал участие в походах по Северному морскому пути.

В Арктике "Вице-адмирал Кулаков" единственный из боевых кораблей Северного флота первого ранга прошел все моря - от Баренцева до Берингова - и принял участие в обеспечении высадки сил морского десанта на необорудованное побережье в районе поселка Эгвекинот на Чукотке.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
"Мы не позволили Гитлеру уничтожить Краков". Разведчик Ботян — о спасении польского города
13 февраля скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян. Именно группе партизан под его командованием 18 января 1945 года удалось спасти один из красивейших городов Европы — польский Краков — от уничтожения немецко-фашистскими войсками. Они собирались взорвать и затопить его вместе с жителями. Но этим планам не суждено было сбыться. Нам повезло пообщаться с Алексеем Николаевичем накануне 75-летия военной операции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС