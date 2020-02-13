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Россия начала модернизацию первой партии алжирских фронтовых бомбардировщиков Су-24

Уточняется, что они будут модернизированы до уровня Су-24М2

ТАСС, 13 февраля. Первые шесть алжирских фронтовых бомбардировщиков Су-24 проходят модернизацию на авиаремонтном заводе № 514 в Ржеве. Об этом сообщает специализированный портал MENA Defence.

Уточняется, что они будут модернизированы до уровня Су-24М2. В частности, на самолеты установят авиационный прицельно-навигационный комплекс СВП-24 (специализированная вычислительная подсистема) компании "Гефест и Т", позволяющий добиваться высокой точности поражения наземных целей при использовании относительно дешевых неуправляемых авиационных боеприпасов.

В составе ВВС Алжира насчитывается свыше 30 фронтовых бомбардировщиков Су-24.

В "Рособоронэкспорте" традиционно не комментируют информацию, касающуюся военно-технического сотрудничества (ВТС) с Алжиром. При этом регулярно подчеркивается, что Алжир является одним из крупнейших партнеров России по линии ВТС.

По данным MENA Defence, изучив опыт применения российских фронтовых бомбардировщиков в Сирии, Алжир приступил к модернизации имеющегося у него флота самолетов Су-24МК до уровня Су-24М2.

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АлжирРоссия
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