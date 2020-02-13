{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава Генштаба ВС России обсудил с турецким коллегой ситуацию в сирийском Идлибе

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные в январе предприняли попытку ввести режим тишины

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провел в четверг телефонные переговоры с коллегой из Турции генералом Яшаром Гюлером по ситуации в Сирии, в том числе по обстановке в зоне деэскалации в Идлибе. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

На эту тему
Сирийская армия начала наступление в Идлибе. В ответ Турция вводит туда свои войска

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республике, в частности в идлибской зоне деэскалации", - сказали в ведомстве.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные в январе предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

10 февраля президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил о гибели турецких военных под Идлибом. В ответ турецкие военные нанесли удары по более чем 120 целям сирийской армии. В Анкаре также сообщили о переброске в этот район дополнительных подразделений.

Теги
СирияРоссия
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Как освобождали Будапешт: о чем говорят рассекреченные к 75-летию документы Минобороны РФ
Интересные и ранее неизвестные факты Будапештской операции, содержащиеся в документах Центрального архива военного ведомства, — в подборке ТАСС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС