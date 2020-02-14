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Российские истребители за неделю дважды поднимались на перехват у границ РФ

По данным Минобороны, воздушную разведку вдоль границ страны вели 33 самолета-разведчика и шесть беспилотных летательных аппарата иностранных государств

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские истребители за прошедшую неделю два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 33 самолета-разведчика и шесть беспилотных летательных аппарата иностранных государств. Все полеты летательных аппаратов проходили под контролем российских РЛС.

"Из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения гостиницы РФ два подъема истребителей", - говорится в сообщении

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 256 летных смен на 91 аэродроме.

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Россия
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