Российские истребители за неделю дважды поднимались на перехват у границ РФ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские истребители за прошедшую неделю два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 33 самолета-разведчика и шесть беспилотных летательных аппарата иностранных государств. Все полеты летательных аппаратов проходили под контролем российских РЛС.

"Из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения гостиницы РФ два подъема истребителей", - говорится в сообщении

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 256 летных смен на 91 аэродроме.