Замглавы Минобороны проверил подготовку курсантов на Дальнем Востоке к Армейским играм

ТАСС рассказывает о характеристиках и боевом потенциале самого спортивного танка Вооруженных сил РФ

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Во время поездки в училище Фомин посетил архитектурно-исторический комплекс "Амурский патриот", созданный полтора года назад на базе полигона училища под Благовещенском.

Экипажи танковых и мотострелковых подразделений на танках Т-72Б3, боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82АМ продемонстрировали элементы подготовки к конкурсам Армейских игр "Танковый Биатлон" и "Суворовский натиск".

Как рассказал заместителю министра начальник училища генерал-майор Владимир Грызлов, парк активно работает и развивается и уже стал центром притяжения для участников детско-юношеского движения "Юнармия". По словам Грызлова, в нем практически еженедельно проводятся экскурсии и мероприятия военно-патриотической направленности.

Он сообщил, что основу парка "Амурский патриот" составляет выставка вооружения и боевой техники российской армии и военно-исторический комплекс "Партизанская деревня".

Александр Фомин в ходе инспекции отметил роль дальневосточного училища в подготовке военных кадров.

"Дальневосточное командное училище стало настоящей кузницей военных специалистов, профессионалов высокого класса. Его выпускники особенно востребованы в наше время, когда нестабильна военно-политическая обстановка в мире, возрастает угроза безопасности в условиях, когда идет беспрецедентная борьба с терроризмом", - сказал Фомин.

На торжественном построении личного состава замглавы Минобороны РФ вручил государственные и ведомственные награды отличившимся курсантам.

Во время посещения училища Фомин ознакомился с условиями проживания курсантов, учебно-материальной и научно-технической базой учебного заведения.

Кроме того, замглавы военного ведомства встретился с руководством администрации Амурской области и города Благовещенска, чтобы обсудить вопросы дальнейшего развития взаимодействия в различных сферах деятельности между руководством силового ведомства и органами региональной власти, в том числе военно-патриотического воспитания молодежи.

Курсанты дальневосточного училища активно принимают участие в Армейских международных играх с момента их создания. В 2019 году команды учебного заведения приняли участие в семи конкурсах игр: "Танковый биатлон", "Морской десант", "Отличник войсковой разведки", "Эльбрусское кольцо", "Снайперский рубеж" и других.