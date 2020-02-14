{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замглавы Минобороны проверил подготовку курсантов на Дальнем Востоке к Армейским играм

Экипажи танковых и мотострелковых подразделений на танках Т-72Б3, боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82АМ продемонстрировали элементы подготовки
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
© Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин проверил подготовку курсантов Дальневосточного общекомандного училища к Армейским международным играм - 2020.

Спецпроект на тему
Т-72Б3: секреты основного танка армии России ТАСС рассказывает о характеристиках и боевом потенциале самого спортивного танка Вооруженных сил РФ

Во время поездки в училище Фомин посетил архитектурно-исторический комплекс "Амурский патриот", созданный полтора года назад на базе полигона училища под Благовещенском.

Экипажи танковых и мотострелковых подразделений на танках Т-72Б3, боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82АМ продемонстрировали элементы подготовки к конкурсам Армейских игр "Танковый Биатлон" и "Суворовский натиск".

Как рассказал заместителю министра начальник училища генерал-майор Владимир Грызлов, парк активно работает и развивается и уже стал центром притяжения для участников детско-юношеского движения "Юнармия". По словам Грызлова, в нем практически еженедельно проводятся экскурсии и мероприятия военно-патриотической направленности.

Он сообщил, что основу парка "Амурский патриот" составляет выставка вооружения и боевой техники российской армии и военно-исторический комплекс "Партизанская деревня".

Александр Фомин в ходе инспекции отметил роль дальневосточного училища в подготовке военных кадров. 

"Дальневосточное командное училище стало настоящей кузницей военных специалистов, профессионалов высокого класса. Его выпускники особенно востребованы в наше время, когда нестабильна военно-политическая обстановка в мире, возрастает угроза безопасности в условиях, когда идет беспрецедентная борьба с терроризмом", - сказал Фомин.

На торжественном построении личного состава замглавы Минобороны РФ вручил государственные и ведомственные награды отличившимся курсантам.

Во время посещения училища Фомин ознакомился с условиями проживания курсантов, учебно-материальной и научно-технической базой учебного заведения.

Кроме того, замглавы военного ведомства встретился с руководством администрации Амурской области и города Благовещенска, чтобы обсудить вопросы дальнейшего развития взаимодействия в различных сферах деятельности между руководством силового ведомства и органами региональной власти, в том числе военно-патриотического воспитания молодежи.

Курсанты дальневосточного училища активно принимают участие в Армейских международных играх с момента их создания. В 2019 году команды учебного заведения приняли участие в семи конкурсах игр: "Танковый биатлон", "Морской десант", "Отличник войсковой разведки", "Эльбрусское кольцо", "Снайперский рубеж" и других.

Теги
РоссияФомин, Александр ВасильевичДальний Восток
Реклама на ТАСС
Путин включил Мишустина в состав комиссии ВТС с иностранными государствами
Тем же указом президент исключил из состава комиссии бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС