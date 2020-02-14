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В России создали гладкоствольный аналог винтовки армии США M16

Охотничий патрон .366 ТКМ разработан компанией "Техкрим" для гладкоствольного оружия с частично нарезным стволом или стволом с нарезной насадкой

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "Промтехнология" (производитель винтовок ORSIS) разработала гладкоствольный аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (принята на вооружение ВС США как M16). Об этом в пятницу сообщили ТАСС в компании.

"Ранее мы уже создали винтовки типа AR-15 под патрон НАТО 5,56 на 45 мм и под советский автоматный 7,62 на 39 мм. Теперь наши конструкторы адаптировали известную платформу под очень интересный российский гладкоствольный патрон .366 ТКМ", - сообщили в ORSIS.

Охотничий патрон .366 ТКМ (9,5 на 38 мм) разработан компанией "Техкрим" для гладкоствольного оружия с частично нарезным стволом или стволом с нарезной насадкой. По российскому законодательству он считается патроном к гладкоствольному оружию.

"Идея была создать оружие, которое близко по характеристикам к нарезному, но для покупки которого не надо ждать пять лет стажа владения гладкоствольным оружием", - сообщили в ORSIS.

По российскому законодательству для приобретения нарезного оружия нужен пятилетний стаж владения гладкоствольным. Ствол новой винтовки ORSIS выполнен с так называемой сверловкой Ланкастера, поэтому она не попадает под определение нарезного оружия по ГОСТ 28653-90: в канале ствола этого варианта AR-15 нет каких-либо пазов, канавок или вырезов.

В то же время ствол со сверловкой Ланкастера придает пуле вращение, что обеспечивает ее большей устойчивостью в полете. Как отметили в компании, в ходе ранее завершенных испытаний гладкоствольная AR-15 показала кучность, сопоставимую с кучностью нарезной реплики винтовки под патрон 7,62 на 39 мм - от 0,7 до 1,5 угловой минуты.

Винтовки ORSIS

В сентябре 2019 года "Промтехнология" запустила в серийное производство винтовку ORSIS-AR15J - аналог американской винтовки AR-15 в калибре 5,56 на 45 мм НАТО. В декабре того же года был разработан вариант под советский автоматный патрон 7,62 на 39 мм.

AR-15 создана в конце 1950-х годов. В 1962 году винтовка была принята на вооружение ВС США как M16 и используется до сих пор. По открытым данным, к настоящему моменту выпущено более 8 млн экземпляров этого оружия, включая модификации.

Кроме аналога американской винтовки компания выпускает высокоточные снайперские винтовки ORSIS T-5000, которые в рамках ОКР "Точность" были доработаны под требование Росгвардии. T-5000 могут использоваться с патронами разного калибра, в том числе 7,62 мм и 8,6 мм. В марте 2019 года в ведомстве сообщили, что недавно поступившие на вооружение T-5000 будут применяться в контртеррористических операциях.

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