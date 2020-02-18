Новая жизнь символа Победы. Как в Петербурге восстанавливают Т-34

Название Т-34 не нуждается в пояснениях — в России и далеко за ее пределами многие знают, что этот танк — настоящий герой Великой Отечественной. В этом году на Красной площади в Москве пройдет парад в честь 75-летия Победы, одними из главных участников которого станут танки Т-34. Однако для того, чтобы предстать перед зрителями парада, машинам нужен "курс омоложения"

В Петербург из Лаоса Неприметный серый забор в глубине поселка Стрельна скрывает бывшую военную часть, а теперь 61-й бронетанковый ремонтный завод — подразделение Уралвагонзавода в составе госкорпорации "Ростех". Сюда, как рассказывает управляющий директор предприятия Роман Чепурнов, и поступили на ремонт 30 танков Т-34, и специалисты уже приступили к работам. Чепурнов говорит, что у машин интернациональная биография. "Танки эти не нашего исполнения. Судя по тому, что мы увидели, — эти машины были либо произведены, либо ремонтировались в Чехословакии, потому что маркировки самой машины и маркировки узлов и агрегатов соответствуют чешскому исполнению. У них есть конкретные отличия от наших, советских машин. А сами танки попали в Россию из Лаоса", — сказал Чепурнов.

Состояние машин по прибытии было плачевное, на парад в таком виде, конечно, они выйти не могли. "Машинам уже около 70 лет, по ним видно, что они долгое время не эксплуатировались. Проходили ли они когда-либо капитальный ремонт — сказать сложно, но то, что мы видим внутри, говорит об их состоянии: разбирая машины, мы почти в каждой находим птичьи гнезда, а в баках — мышиные. Говорить о том, что машины технически исправны, я бы как специалист не стал", — рассказал директор завода. Ремонтом легенды занялись люди с опытом — десять лет назад на этом же предприятии уже дали вторую жизнь нескольким Т-34, которые пришли сюда с российской базы хранения. Директор завода с гордостью показывает фотоальбом, где запечатлен каждый шаг тех машин — от момента доставки на завод до выхода на парад. Кроме знаний и опыта нужна смекалка Приезжают танки на завод на железнодорожной платформе и точно так же попадают в цех — до ремонта заводить их и не пытаются. В цехе машины проходят "средний" ремонт — их разбирают по запчастям, проверяют все узлы и агрегаты, меняют негодные запчасти на новые и собирают. На первый взгляд, такой ремонт можно назвать капитальным, однако помощник директора завода Вячеслав Максимов, который работает на предприятии с 1978 года, поправляет: при капитальном ремонте во "внутренности" танка проводится еще более серьезное вмешательство.

' ТАСС/Ruptly'

"Тридцатьчетверки" уже давно не выпускаются, и поэтому для ремонта такой техники мало одних знаний и опыта. "Нужна еще смекалка, без этого никуда. С запчастями на такие машины, конечно, очень трудно. Но если нужно — у нас специалисты могут сделать деталь сами, например, на заводе есть резинотехнический цех, где смогут изготовить нужный сальник, прокладку или патрубок. Есть и инструментальный цех, где токарь сделает нужную деталь", — отмечает Максимов. Разборка, мойка, рихтовка, покраска Ведущий инженер-технолог предприятия Борис Чирков, который контролирует работу в ремонтном цехе, занимался ремонтом всех отечественных танков, не раз восстанавливал и раритетные машины. На его счету и восстановление первой партии "тридцатьчетверок", которые пришли на завод десять лет назад. "Сейчас ремонтировать такое "ретро" уже проще — люди у нас опытные, да и руки помнят. А тогда, конечно, после ремонта мы волновались, смотрели по телевизору парад, переживали. Но за качество отвечаем, машины идеально отработали", — вспоминает он. Танк в ремонтном цехе разбирают буквально по болтикам и все детали нумеруют — каждая запчасть имеет историческую ценность. После этого отдельные узлы Т-34 отправляются по разным цехам к профильным специалистам: одни будут проверять проводку, другие — шланги и патрубки, третьи — целостность корпуса, а четвертые восстанавливать башню.

Основа танка — его корпус — после тщательной мойки отправляется на рихтовку. "На первых Т-34, тех, что были у нас десять лет назад, — на них можно было и следы участия в боях найти. И такие повреждения поддаются ремонту. А эти танки издалека выглядят абсолютно целыми, но все же машины 53-го года выпуска. Вот смотрите, здесь неровно — поправят, здесь — подварят", — показывает Чирков корпус танка, на котором вблизи можно разглядеть все изъяны. По соседству слышна работа шлифовальной машины — специалисты полируют башню.

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После этого машина поступает в покрасочную камеру, где ей стандартной армейской зеленой краской обновят цвет — точно такой же, каким окрашивают и современную технику. Затем корпус танка переносят краном в соседнее помещение для "насыщения" — установки деталей, где он становится в очередь с другими машинами. Никаких исключений для Т-34 не делают — в одном ряду с ним стоят танк Т-72, которому "тридцатьчетверка" по возрасту годится в дедушки, а также современная боевая машина пехоты. "У нас завод — это поток, тут все работы по графику, и совершенно не важно, какого года выпуска машина", — объясняет технолог. Въезжает на платформе, а выезжает своим ходом Рядом со свежепокрашенными корпусами Т-34 стоят двигатели В-2 — сердца машин, которые ждут установки. Несмотря на то что эти дизели являются "родственниками" двигателей современных танков, запчасти на них не подходят, и специалистам часто приходится импровизировать и изобретать решения буквально на ходу. "Тут я модернизировал масляную систему, потому что тут соединение было — чтобы ее восстановить, мне нужно было сделать три формы для изготовления новых деталей, это трудоемко и долго. Я поставил по-своему", — рассказал Чирков, отметив при этом, что работники завода стараются сохранить как можно больше оригинальных деталей, отремонтировав, а не заменив их. Двигатель в танк грузят краном, так как металлическое сердце Т-34 весит около тонны. Параллельно с этим в танк устанавливают и другие узлы, продвигая корпус в очереди из машин вперед по цеху. Первые испытания проводят здесь же — после того как корпус "насытился" запчастями до той степени, что танк может завестись, в него заливают технические жидкости и вот тогда уже запускают мотор.

Несмотря на то что завод уже много лет не является военной частью, на производстве постоянно встречаются люди в камуфляже с погонами. "Военная приемка, — объясняет Чирков, — смотрят, контролируют процесс". При этом контроль качества на предприятии двойной — сами работники завода тоже проводят строгую проверку на каждом этапе сборки машины. Если испытания на стенде пройдены успешно, машина двигается дальше — на нее устанавливают башню и надевают гусеницы.

"Коротко процесс в этом цехе можно описать так — въезжает сюда машина на платформе, а выезжает своим ходом. Всегда так и происходит", — говорит Чирков. Выход в свет и ремонт с гарантией Начальник первого цеха Геннадий Пеньков открывает ворота, за которыми стоит уже собранная "тридцатьчетверка". Мотор заводится буквально с полоборота, Цветков командует механику-водителю, и 30-тонная стальная машина выезжает на территорию завода. На моих глазах машина несколько раз проезжает мимо цеха, после чего механик-водитель "паркует" танк и делится своими впечатлениями.

Описание Начальник первого цеха Геннадий Пеньков © Петр Ковалев/ТАСC

"В армии я учился на Т-72, принцип управления на Т-34 тот же, так что пересесть с одной машины на другую сможет любой, кто прошел обучение. Единственная разница — в "тридцатьчетвертом" никаких сервоприводов на рычагах нет, поэтому тут нужно прикладывать усилия", — рассказал водитель-испытатель Георгий Греков. Но ремонт на этом не заканчивается. "Теперь танк поедет на испытания. Стандартно он должен пройти 50 километров наших, заводских, и потом еще 50 километров военной приемки. После этого он попадает в сдаточный цех, здесь с него опять сливают все жидкости, проверяют все регулировки", — рассказывает Чирков.

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