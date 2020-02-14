Минобороны РФ опровергло сообщения Турции о гибели сирийских военных в Идлибе.

От мини-бомб до Центра по гиперзвуку. Что создает крупнейший разработчик российских ракет

Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов — о новых авиационных системах поражения, импортозамещении на предприятии, росте экспорта выпускаемой продукции и планах на будущее

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