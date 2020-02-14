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Кризис в Сирии

Минобороны РФ опровергло сообщения Турции о гибели сирийских военных в Идлибе

Минобороны РФ опровергло сообщения Турции о гибели сирийских военных в Идлибе.

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СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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