{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: вертолет Ка-52М получит крылатую ракету с дальностью до 100 км

Собеседник агентства также отметил, что Ка-52М "получил усовершенствованный прицельно-навигационный комплекс и новую кабинную авионику"
Вертолет Ка-52 Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Вертолет Ка-52
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Новейший российский ударный вертолет Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету с дальностью применения до 100 км. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

На эту тему
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году

"Модернизированный вертолет Ка-52М сможет нести новейшие авиационные крылатые ракеты (КР) "изделие 305", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "эта вертолетная КР может эффективно поражать любые наземные объекты, в том числе бронетехнику противника, на дальности до 100 км".

Собеседник отметил, что Ка-52М "получил усовершенствованный прицельно-навигационный комплекс и новую кабинную авионику". На машине также доработана винтовая группа.

В холдинге "Вертолеты России" не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Как сообщил ТАСС в марте 2019 года другой источник в "оборонке", новейшая российская управляемая авиаракета "изделие 305" в тот период проходила испытания на вертолете Ми-28НМ в боевых условиях в Сирии.

Ка-52М

Как сообщил в мае прошлого года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, в 2020 году военное ведомство собирается заключить с "Вертолетами России" контракт на поставку 114 вертолетов Ка-52М.

Глава "Вертолетов России" Андрей Богинский тогда в свою очередь уточнил, что при разработке машины учитывается сирийский опыт, вертолет получит новые системы обнаружения и распознавания целей, увеличится дальность применения его оружия. По средствам поражения Ка-52М, отмечал гендиректор холдинга, будет унифицирован с вертолетами семейства "Ми". По сравнению с Ка-52 повысится защищенность вертолета.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экспорт российского вооружения
Источник: Мексика пока не планирует покупать у России новые военные вертолеты
Причины такого решения пока не известны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС