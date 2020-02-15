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Более 1 тыс. морпехов Каспийской флотилии вернулись в места дислокации после учений

В учениях также были задействованы около 200 единиц вооружения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Морские пехотинцы Каспийской флотилии завершили учения с боевой стрельбой, которые проходили в течение недели в Дагестане. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В Республике Дагестан морские пехотинцы Каспийской флотилии завершили участие в двустороннем ротном тактическом учении с боевой стрельбой. <...> В учении приняли участие более 1000 военнослужащих морской пехоты, было задействовано около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. Учения завершились совершением марша подразделений в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Как напомнили в ЮВО, морпехи в течение недели выполнили задачи по высадке морского десанта на необорудованный участок побережья способом "корабль-берег" с использованием новейших бронемашин БТР-82А, захвату командного пункта условного противника с занятием обороны. Кроме того, участники учений отработали подготовку и ведение противодесантной обороны морского побережья с отражением высадки отряда морского десанта "противника", проведением контратак и восстановлением оборонительной линии.

"По итогам учения военнослужащие выполнили учебно-боевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С12 "Сани", артиллерийского вооружения, новейших бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия", - заключили в пресс-службе округа.

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