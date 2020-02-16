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Главком ВМФ России адмирал Евменов посетит Кубу

Визит продлится шесть дней

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Шестидневный рабочий визит главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова на Кубу по приглашению кубинской стороны начинается в воскресенье, 16 февраля. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

"В ходе визита адмирал Николай Евменов проведет ряд встреч с руководством оборонного ведомства Республики Куба а также посетит различные объекты и подразделения Революционных Военно-Морских Сил", - сообщили в военном ведомстве.

В июне прошлого года отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", судов обеспечения "Эльбрус" и "Николай Чикер" совершил деловой заход на Кубу, который продлился три дня. При входе в порт с кубинской стороны и с борта российского фрегата был произведен Салют наций - 21 холостой артиллерийский выстрел. Обычно такая процедура предусматривается при официальных визитах или встрече высокопоставленных гостей.

В первый же день захода на Кубу командир фрегата вместе с капитанами судов "Николай Чикер" и "Эльбрус" нанесли протокольный визит командующему революционным ВМФ Республики Куба контр-адмиралу Рамосу Карлосу Альфонсо Дупе.

Офицеры и матросы экипажа фрегата "Адмирал Горшков" приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к вечному огню и мемориалу советскому воину-интернационалисту. Завершилась церемония торжественным маршем североморцев.

Командование и личный состав отряда кораблей и судов Северного флота отметили исключительное радушие и гостеприимство кубинцев по отношению к ним.

Теги
КубаРоссияЕвменов, Николай Анатольевич
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