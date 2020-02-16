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Кризис в Сирии

Военные РФ помогли остановить конфликт военнослужащих США с жителями на севере Сирии

Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев заявил, что американцы вели себя "не совсем правомерно"

КАМЫШЛЫ /Сирия/, 16 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие помогли прекратить конфликт между американскими военными и местным населением на севере Сирии, в результате которого погиб подросток. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

12 февраля на блокпосту в районе населенного пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее города Камышлы в провинции Хасеке, сирийские военные остановили отклонившуюся от маршрута колонну США. Между американскими военнослужащими и местными жителями произошел конфликт, в результате которого американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Погиб 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад, один местный житель получил ранения. По данным Минобороны РФ, конфликт удалось прекратить благодаря российским военным, которые вывели американскую колонну к пункту базирования.

Как сообщил российским журналистам начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев, "инцидент произошел в результате неправомерных действий со стороны военнослужащих международной антитеррористической коалиции". По его словам, американцев остановили на блокпосту сирийские военные, которые пытались запретить им проезд через Харбат-Хамо.

"Однако в нарушение всех договоренностей военнослужащие, отклонившись от ранее спланированного маршрута на 3,5 км, решили проехать через населенный пункт, тем самым вызвав недовольство со стороны местного населения", - сказал генерал. По его словам, американские военные "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению".

"Один из автомобилей коалиции застрял на обочине, а второй вышел из строя. После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба", - сказал Резанцев. По его данным, затем на импровизированный митинг протеста собралось около тысячи человек, "на первоначальном этапе, когда только назревал конфликт, были только женщины, дети, старики, ни у кого из них не было оружия".

Он также сообщил, что за экстренной помощью американцы обратились к россиянам. "Попросили оказать им содействие для того, чтобы покинуть населенный пункт. Для локализации конфликта в район инцидента прибыли российские военнослужащие. На наши действия и наши рекомендации, которые были направлены на стабилизацию обстановки, реагировали адекватно", - отметил генерал-майор. "Оценку действиям американцев пусть дают их руководители, но мы видим результат, к чему приводят такие действия, поэтому считаю, что вели они себя не совсем правомерно", - резюмировал российский генерал.

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