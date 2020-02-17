{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Северном Кавказе начались масштабные учения с участием 1,7 тыс. военнослужащих

В учениях также задействуют около 300 единиц военной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Пять двусторонних учений Южного военного округа (ЮВО) с привлечением беспилотников и армейской авиации начались на Северном Кавказе. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ЮВО.

"На Северном Кавказе началось пять двусторонних ротных тактических учений мотострелковых соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированных в Северной Осетии, Чечне и Южной Осетии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, учения пройдут с привлечением 10 комплексов с беспилотными летательными аппаратами и шести вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС И ПВО.

В мероприятиях примут участие около 1,7 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной техники, в их числе - танки Т-72Б3, Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2. Учения продлятся до 21 февраля, уточнили в ЮВО.

Теги
РоссияСКФО
Реклама на ТАСС
Военные США, Эстонии и Литвы выполнят наблюдательный полет над РФ и Белоруссией
Он будет выполнен в период с 17 по 21 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС