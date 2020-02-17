На Северном Кавказе начались масштабные учения с участием 1,7 тыс. военнослужащих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Пять двусторонних учений Южного военного округа (ЮВО) с привлечением беспилотников и армейской авиации начались на Северном Кавказе. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ЮВО.

"На Северном Кавказе началось пять двусторонних ротных тактических учений мотострелковых соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированных в Северной Осетии, Чечне и Южной Осетии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, учения пройдут с привлечением 10 комплексов с беспилотными летательными аппаратами и шести вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС И ПВО.

В мероприятиях примут участие около 1,7 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной техники, в их числе - танки Т-72Б3, Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2. Учения продлятся до 21 февраля, уточнили в ЮВО.