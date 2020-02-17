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В Совфеде считают, что Россия может перейти на контрактную систему в армии

При этом глава Комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев указал на необходимость держать мобилизационный резерв

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия со временем может перейти на полное оснащение армии контрактниками, но самое главное - держать мобилизационный резерв, который сейчас формируется из солдат срочной службы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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"Мы проводим два раза в год набор по срочной службе по 150 тыс. человек, можно набирать и больше. Люди идут в армию. Я думаю, что со временем, может, мы и перейдем на полное оснащение армии контрактниками, но пока существует именно такая система комплектования Вооруженных Сил, которая позволяет и контрактников содержать, и срочников готовить. Самое главное - держать мобилизационный резерв", - подчеркнул Бондарев.

По словам Бондарева, в настоящее время в российском обществе есть заинтересованность в службе в армии. Этот интерес, по мнению сенатора, поддерживает и принятый в 2017 году закон, который запрещает 10 лет работать на государственной и муниципальной службе гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований.

"Мы уже перешли на контрактную основу, у нас сейчас почти 400 тыс. контрактников. Конечно, контрактник высоко подготовлен, обучен, как правило, он имеет среднее специальное образование. Есть контрактники с высшим образованием, позволяющим дальше расти по службе. Но срочник есть срочник, это мобилизационный резерв, он все равно обязан служить", - сказал Бондарев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш", что призыв постепенно уходит в прошлое. Он добавил, что технологический уровень современных Вооруженных сил все меньше предполагает привлечение малоквалифицированного персонала.

Теги
РоссияБондарев, Виктор Николаевич
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