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75-летие Победы

"Мы понимали, что доживаем последние часы". О подвиге несломленного генерала Карбышева

© Votava/Imagno/Getty Images
75 лет назад, в ночь на 18 февраля 1945 года, в немецком концлагере Маутхаузен на территории Австрии погиб генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев

Его судьба была известна когда-то каждому школьнику Советского Союза. Его подвиг является одним из символов мужества, стойкости и отваги. Фортификатор, ученый-инженер, генерал-лейтенант инженерных войск, доктор военных наук и профессор Военной академии Генштаба РККА. В его биографии было немало масштабных военных конфликтов, в которых он проявлял смелость и отвагу.

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После пленения в 1941 году о его судьбе несколько лет ничего не было известно, официально генерал считался пропавшим без вести. Ему пришлось пройти через 13 концлагерей и тюрем, среди которых были и самые ужасные лагеря смерти — Освенцим, Заксенхаузен, Маутхаузен. Несмотря на нечеловеческие условия, до последних дней Карбышев оставался волевым и несгибаемым человеком. Именно благодаря рассказу канадского майора, выжившему узнику концлагеря Маутхаузен, о его подвиге и судье узнал весь мир: после зверских пыток генерал был облит водой на морозе и убит, а его тело сожгли. Погиб геройски, так и не предав свою Родину.

Звание Героя Советского Союза Дмитрию Михайловичу Карбышеву присвоили посмертно 16 августа 1946 года.

"Думайте о Родине, и мужество не покинет вас!"

В феврале 1946 года представителю советской миссии по делам репатриации в Великобритании сообщили, что его хочет видеть раненый канадский майор, находящийся в госпитале под Лондоном. Он посчитал необходимым рассказать "чрезвычайно важные сведения" о том, как погиб советский военачальник.

По словам офицера, в конце января 1945 года в Маутхаузен прибыла большая партия заключенных из других лагерей, среди которых находился Карбышев. В ночь на 18 февраля 1945-го в числе около пятисот других заключенных генерал после зверских пыток был облит водой на 12-градусном морозе и убит. Его тело сожгли в печах Маутхаузена.

Слева: Дмитрий Карбышев, 1941 год. Справа: памятник Дмитрию Карбышеву в Таллине ТАСС, Горбунов В./ТАСС
Описание
Слева: Дмитрий Карбышев, 1941 год. Справа: памятник Дмитрию Карбышеву в Таллине
© ТАСС, Горбунов В./ТАСС

"Как только мы вступили на территорию концлагеря Маутхаузен, немцы загнали нас в душевую, велели раздеться и пустили на нас сверху струи ледяной воды, — вспоминал впоследствии канадский офицер, который оказался одним из нескольких десятков выживших в ту страшную ночь. — Это продолжалось долго. Все посинели. Многие падали на пол и тут же умирали: сердце не выдерживало. Потом нам велели надеть только нижнее белье и деревянные колодки на ноги и выгнали во двор. Генерал Карбышев стоял в группе русских товарищей недалеко от меня. Мы понимали, что доживаем последние часы. Через пару минут гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с пожарными брандспойтами в руках, стали поливать нас потоками холодной воды. Кто пытался уклониться от струи, тех били дубинками по голове. Сотни людей падали замерзшие или с размозженными черепами. Я видел, как упал и генерал Карбышев".

Последние слова генерала Карбышева были обращены к тем, кто разделял вместе с ним страшную смерть: "Бодрей, товарищи! Думайте о Родине, и мужество не покинет вас!"
из воспоминаний канадского военного

После войны канадский офицер писал: "На все события мы смотрели глазами вашего генерала, а это были очень хорошие, очень верные глаза. Они помогали нам понять вашу великую страну и ее великолепный народ. Вот это человек!" "Нет большей победы, чем победа над собой! Главное — не пасть на колени перед врагом", — говорил несломленный генерал.

Опытный фортификатор

Карбышев родился 26 октября 1880 года в Омске. В 12-летнем возрасте остался без отца. Его старший брат Владимир участвовал в революционном движении, был арестован, скончался в заключении.

В 1898-м окончил Сибирский кадетский корпус, затем продолжил образование в Санкт-Петербурге. И уже в 1890 году стал выпускником Николаевского военно-инженерного училища, в 1911-м — Николаевской инженерной академии, по окончании получив звание капитана. В 1938-м завершил обучение в Академии Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), получил высшее ученое звание — профессор. В 1941-м стал доктором военных наук.

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Карбышев начал военную службу в 1900 году в чине подпоручика в Российской императорской армии. В 1904–1905 годах в составе 1-го Восточносибирского саперного батальона участвовал в Русско-японской войне, был в сражении под Мукденом (1905). В 1906-м по обвинению в революционной агитации среди солдат предан офицерскому суду, после этого уволился в запас. Спустя год вернулся в армию командиром роты саперного крепостного батальона. Принимал участие в строительстве фортов Брестской крепости. В 1911–1914 годах под его командованием возводились оборонительные сооружения в районе Ружан (Брестская область).

В годы Первой мировой войны воевал в составе 8-й армии генерала Алексея Брусилова на Юго-Западном фронте. В начале 1915-го — участник осады крепости Перемышль, в где в одном из боев был ранен в ногу.

В декабре 1917 года вступил в Красную гвардию, был инженером красногвардейского полка в Могилеве-Подольском. С мая 1918-го — в РККА, участник Гражданской войны. Служил в штабе Северо-Кавказского военного округа, участвовал в обороне Царицына. Позднее занимался строительством укрепленных районов. В 1920 году на Южном фронте руководил инженерным обеспечением штурма Чонгара и Перекопа, успех которого окончательно решил исход Гражданской войны.

С 1926 года Карбышев преподавал в Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, где с 1934-го был начальником кафедры военно-инженерного дела. Он один из авторов проекта строительства оборонительных "линии Сталина" (укрепленные районы вдоль границы СССР, существовавшей до 1939 года, от Карельского перешейка до берегов Черного моря — прим. ТАСС) и "линии Молотова" (укрепления вдоль новой западной границы СССР после присоединения в 1939 году Прибалтики и западных областей Украины и Белоруссии — прим. ТАСС).

Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" около деревни Горошки, Белоруссия REUTERS/Vasily Fedosenko
Описание
Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" около деревни Горошки, Белоруссия
© REUTERS/Vasily Fedosenko

В 1939–1940 годах вырабатывал рекомендации войскам по инженерному обеспечению прорыва линии Маннергейма во время советско-финской войны.

Несгибаемый фортификатор

Великая Отечественная война застала Карбышева в штабе 3-й армии в Гродно, куда он прибыл для инспекции военных объектов. Гродненский укрепрайон считался одним из наиболее мощных в то время на западной границе СССР. Но к началу войны он так и не был достроен, и его оборонительные сооружения приняли удар врага уже в первый день войны — 22 июня 1941 года. Бои в направлении этого укрепрайона продолжались до 26 июня.

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27 июня попал в окружение. Во время попытки выхода в августе 1941-го был тяжело контужен в бою в районе Днепра и в бессознательном состоянии попал в плен. Именно с этого момента и до 1945 года он числился как пропавший без вести… Лишь после войны стало известно, что он содержался в концентрационных лагерях Замостье, Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен, где был одним из руководителей подполья.

Немецкое командование было уверено, что Карбышев с легкостью согласится перейти на их сторону, но советский генерал отклонил все предложения о сотрудничестве и работе на них по специальности фортификатора. Он отказывался служить Третьему рейху и был уверен в конечной победе СССР, несмотря на активную психологическую его обработку.

Холмские ворота на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", Белоруссия Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Холмские ворота на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", Белоруссия
© Валерий Шарифулин/ТАСС

В частности, ему предлагалось освобождение из лагеря, возможность переезда в отдельную квартиру и хорошая материальная обеспеченность. Ему обещали доступ во все библиотеки и книгохранилища Германии, где можно было знакомиться с различными материалами в области военно-инженерного дела. Даже гарантировалось любое число помощников для обустройства лаборатории и выполнения опытно-конструкторских работ, которые должны были стать достоянием немецких специалистов. Немцев очень интересовала его работа по специальности.

"Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он запрещает мне работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей Родиной", — так говорил несгибаемый генерал. Немцы возлагали на него большие надежды — у него был огромный опыт, влияние и авторитет. Но не получилось: за несколько лет плена гитлеровцам так и не удалось сломать и склонить его к измене.

…этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… Карбышева можно считать безнадежным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела
из немецких архивов

Генерал Карбышев — автор более ста научных публикаций по военно-инженерному искусству и военной истории, по вопросам применения инженерных заграждений. Опубликовал капитальные труды "Разрушения", "Служба заграждений и ее боевое использование", "Облегченные искусственные препятствия" и "Маневр и заграждения", а также книги "Оборона Порт-Артура" и "Инженерное обеспечение оборонительной операции". Считалось, что в разработке вопросов применения инженерных заграждений и разрушений он был признанным пионером.

Дмитрий Карбышев имел звание генерал-лейтенанта инженерных войск. Был награжден орденами Святого Владимира IV степени, Святого Станислава II и III степеней, Святой Анны II, III, IV степеней с мечами, Красной Звезды и Красного Знамени.

Мемориальная доска у входа в концентрационный лагерь Маутхаузен, Австрия, 1968 год Александр Катков/ТАСС
Описание
Мемориальная доска у входа в концентрационный лагерь Маутхаузен, Австрия, 1968 год
© Александр Катков/ТАСС

В 1948 году в Маутхаузене, где был зверски замучен Карбышев, был установлен памятник, который стал первым монументом на территории этого лагеря смерти. Надпись на нем гласит: "Дмитрию Карбышеву. Ученому. Воину. Коммунисту. Жизнь и смерть его были подвигом во имя жизни".

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Концлагерь был освобожден 5 мая 1945 года американскими войсками. За долгие годы его существования в нем погибли более 100 тыс. человек. Среди жертв Маутхаузена, по разным оценкам, более 30 тыс. советских граждан, прежде всего военнопленных.

Подвиг Карбышева был увековечен и во многих монументах по всей территории бывшего Советского Союза. Памятные знаки также находятся в Москве, Омске, Кургане, Владивостоке, Киеве (Украина), Гродно (Белоруссия) и др. Мемориальные доски — в Бресте, Москве, Самаре, Харькове (Украина).

Имя Дмитрия Карбышева носят бульвар в Москве, аэропорт Омска и железнодорожные станции в Омской области. И даже малая планета Солнечной системы.

Слева: памятник Дмитрию Карбышеву в концлагере Маутхаузен. Справа: памятник Дмитрию Карбышеву в Москве ТАСС, Виктор Великжанин/ТАСС
Описание
Слева: памятник Дмитрию Карбышеву в концлагере Маутхаузен. Справа: памятник Дмитрию Карбышеву в Москве
© ТАСС, Виктор Великжанин/ТАСС

2 сентября прошлого года памятное место имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева открыли в Тюмени. "Открытие памятника генерал-лейтенанту Дмитрию Карбышеву — важное для нас всех событие. Этот человек — гордость инженерных войск, его имя — навеки в наших сердцах", — сказал на торжественной церемонии начальник Инженерных войск ВС РФ Юрий Ставицкий.

3 декабря 2019-го приказом министра иностранных дел России Сергея Лаврова общеобразовательной школе при посольстве РФ в Австрии было присвоено имя генерал-лейтенанта Карбышева.

Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"

Теги
АвстрияГерманияРоссияВеликая Отечественная войнаКарбышев, Дмитрий Михайлович75-летие Победы
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