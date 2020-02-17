Шойгу заложил камень в основание Вечного огня в Парке освободителей Белграда

БЕЛГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу заложил камень в основание Вечного огня перед мемориалом бойцов Второй мировой войны в Парке освободителей Белграда.

Мемориальный комплекс "Освободителям Белграда" является памятником и местом захоронения советских и югославских воинов, погибших при освобождении столицы Югославии в октябре 1944 года. Мемориальный комплекс создан в 1953 году в юго-восточной части города и занимает площадь около 1,5 гектара.

Главный вход в мемориальный комплекс выполнен в виде колоннады с барельефами. На внутренней стороне балюстрады имеется надпись: "В боях за освобождение Белграда отдали свои жизни 967 солдат и офицеров Красной армии и 2953 бойца Народно-освободительной армии Югославии. На кладбище захоронены 1395 югославских и 808 советских солдат и офицеров".

В глубине комплекса установлен памятник Советскому солдату.

По данным Минобороны РФ, в 2020 году с сербской стороной согласован проект скульптурно-архитектурной композиции "Вечный огонь". Он представляет собой бронзовую звезду, обвитую по кругу бронзовым венком.

Почетное звание

Шойгу присвоено звание почетного доктора Университета обороны сербского военного ведомства.

Звание вручается за выдающиеся научные или общественные заслуги, содействие в развитии высшего образования, науки и технологий.

"Своей работой министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу внес неизмеримый вклад в развитие двусторонних отношений в сфере обороны, в том числе военного образования", - сказал ректор университета Горан Радованович на торжественной церемонии.

По словам ректора, в России получили военное образование более 50 военнослужащих, в том числе преподаватели Университета обороны Сербии. "В свою очередь свой богатый опыт и знания, полученные в России, они передают сербским военным", - отметил он.

Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил Шойгу за оказанную честь. "Вы оказали нам честь тем, что мы можем называть вас своим и что наши курсанты смогут с гордостью говорить о вас как о человеке, у которого есть чему поучиться", - сказал Вулин.

Он отметил, что благодаря министру обороны РФ и главнокомандующему ВС РФ президенту Владимиру Путину российские войска стали сильной, мощной армией, способной сохранять мир. "Вы создали высокотехнологичную армию, которая использует самые современные технологии и стратегии, которая защищает каждого своего военнослужащего", - отметил сербский министр. Он подчеркнул, что российская армия способна действовать в любой точке мира и оборонять друзей и союзников.

Укрепление дружеских связей

В свою очередь Шойгу поблагодарил университет за оказанную честь стать почетным доктором одного из престижнейших учебных заведений Сербии.

"Благодарю вас за высокую оценку моего труда и присвоение звания почетного доктора Университета обороны. Буду и впредь делать все возможное для укрепления дружественных связей между народами и армиями России и Сербии", - подчеркнул российский министр.

Он рассказал, что ежегодно растет количество двусторонних мероприятий по линии министерств обороны.

"На регулярной основе проводятся совместные учения видов и родов войск. Набирает обороты взаимодействие в области военного образования. Неизменно увеличивается число подготовленных в России для сербских вооруженных сил высококлассных специалистов", - сообщил глава Минобороны РФ.

По его словам, динамичному развитию военного сотрудничества двух стран способствуют давние глубокие связи и духовная близость двух народов.

Борьба с переписыванием истории

Шойгу отметил, что сегодня Сербия налаживает новую жизнь, при этом значительная часть общества сплотилась вокруг руководства страны, которое в непростых условиях ведет самостоятельную внешнюю политику.

"В том числе поддерживает Россию в вопросах противодействия намеренному искажению событий Второй мировой войны, попыткам отдельных стран переписать наше героическое прошлое, навязать в кумиры приспешников нацизма, реабилитировать фашизм", - обратил внимание собравшихся министр.

По мнению Шойгу, совместная борьба против гитлеровцев и их пособников стала важной вехой в отношениях между двумя странами. "Поэтому особенно ценно, что на параде Победы 9 мая российские и сербские военнослужащие пройдут по Красной площади в едином строю", - добавил Шойгу.