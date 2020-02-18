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Новейшие штурмовики Су-25СМ3 поступили в авиаполк ЮВО в Ставропольском крае

Они преодолели более 800 км с завода-изготовителя в пункт постоянного базирования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Три новейших модернизированных самолета Су-25СМ3 "Суперграч" пополнили штурмовую авиацию Южного военного округа (ЮВО), сообщили журналистам во вторник в пресс-службе округа.

"Штурмовая авиация ЮВО пополнилась тремя новейшими глубокомодернизированными самолетами Су-25СМ3", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты прибыли в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае, преодолев более 800 км с завода-изготовителя в пункт постоянного базирования.

Как подчеркнули в пресс-службе, это уже четвертая поставка самолетов данного типа в авиационные части ЮВО, что позволило увеличить общее число модернизированных "Грачей" почти до двух десятков единиц.

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