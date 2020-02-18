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Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана военным, служившим в ВСУ в Крыму

По данным военкоматов, в Крыму и Севастополе около 1 тыс. граждан, на которых этот закон будет распространяться

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет присваивать звание ветерана военной службы тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в частях, дислоцированных в Крыму, и постоянно проживал на полуострове на момент его возвращения в состав России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящий момент военные, которые отслужили в СССР (в частности, на Украине), продолжают служить в Вооруженных силах России и имеют совокупный стаж 20 лет и более, не могут пользоваться гарантиями социальной защиты, которые дает статус ветерана военной службы.

Подписанный закон устраняет эту социальную несправедливость. Он устанавливает, что граждане, проживающие на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в состав РФ республики, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более (в Вооруженных силах СССР, Украины, РФ), награжденные государственными наградами, знаками отличия СССР и России, удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, являются ветеранами военной службы.

По данным военкоматов, в Республике Крым и Севастополе около 1 тыс. таких граждан, на которых будет распространяться этот закон. Расходы на его реализацию составят 500 тыс. рублей из расчета доплаты за звание ветерана военной службы (500 рублей на человека).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКрым
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