СМИ: Россия поставит первый комплекс "Панцирь-С1" в Сербию до конца недели

БЕЛГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Первый из шести российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" будет поставлен в Сербию до конца недели, сообщило в среду национальное телевидение страны.

По его данным, договоренность об этом была достигнута министром обороны Сербии Александаром Вулиным и главой Минобороны РФ Сергем Шойгу, который посетил Белград 17 февраля. Канал отмечает, что сербские военные уже прошли обучение и готовы к работе с новой техникой.

24 октября 2019 года президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград заказал комплекс "Панцирь". В январе этого года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что поставки планируется начать в конце февраля.

Комплекс "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.