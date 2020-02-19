{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Россия поставит первый комплекс "Панцирь-С1" в Сербию до конца недели

Всего планируется поставка шести таких ракетно-пушечных комплексов

БЕЛГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Первый из шести российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" будет поставлен в Сербию до конца недели, сообщило в среду национальное телевидение страны.

По его данным, договоренность об этом была достигнута министром обороны Сербии Александаром Вулиным и главой Минобороны РФ Сергем Шойгу, который посетил Белград 17 февраля. Канал отмечает, что сербские военные уже прошли обучение и готовы к работе с новой техникой.

24 октября 2019 года президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград заказал комплекс "Панцирь". В январе этого года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что поставки планируется начать в конце февраля.

Комплекс "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Теги
РоссияСербия
Реклама на ТАСС
Минобороны планирует подписать контракт на поставку нескольких десятков Су-34
По данным источника, это может произойти летом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС