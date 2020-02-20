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В России завершили модернизацию Ан-140-100 для аэросъемки

В ЭМЗ им. В.М. Мясищева сообщили, что в ближайшее время самолету предстоит пройти проверки и приступить к испытательным полетам

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Акционерное общество "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) завершил работы по модернизации серийного самолета Ан-140-100 в варианте аэросъемки. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.

"Выпущен комплект конструкторской и технологической документации и дополнения к эксплуатационно-технической документации. На воздушном судне была проведена необходимая доработка планера и систем, установлено специальное оборудование, позволяющее проводить картографическую аэросъемку местности", - говорится в сообщении.

В ближайшее время модернизированному самолету предстоит пройти проверки и приступить к испытательным полетам. В ходе испытаний предстоит провести серию всесторонних тестов в разных условиях на земле и в воздухе для подтверждения безопасности и надежности конструкции, работоспособности установленного оборудования.

Акционерное общество "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева" обладает компетенциями по разработке воздушных судов специального назначения. В активе предприятия создание высотного самолета М-55 "Геофизика", обладающего уникальными характеристиками, которые позволили сделать самолет незаменимым при проведении разного рода научных исследований верхних слоев стратосферы Земли. "Мы полны уверенности, что наша новая разработка будет также успешна", - заявил управляющий директор АО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева" Александр Горбунов.

Ан-140-100, модернизированный в вариант картографической аэросъемки местности, сможет проводить фотосъемку местности с высоким разрешением. Качество получаемых изображений обеспечат широкое применение полученных данных в различных сферах деятельности.

Исходные аэросъемочные материалы в дальнейшем могут быть использованы для создания цифровой информации местности, которая включает систему электронных и цифровых карт, пространственные и трехмерные модели поверхности и дна водоемов, планы шельфа и внутренних водоемов.

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