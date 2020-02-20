"Неубиваемая винтовка" Драгунова. Почему СВД остается лучшим оружием снайперов на поле боя

20 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения советского конструктора, создателя ряда образцов боевого и спортивного оружия Евгения Федоровича Драгунова. Но самое знаменитое его детище, которое до сих пор стоит на вооружении более 30 стран мира, — снайперская винтовка СВД

7,62-мм винтовка СВД стала делом всей жизни для Евгения Драгунова. Это самое массовое снайперское оружие в мире, которое используется уже более полувека. Простая, надежная, незаменимая и получившая мировое признание. К тому же еще и первая в мире самозарядная винтовка повышенной точности для армейских снайперов. Она до сих пор остается основным и самым массовым оружием своего класса в Вооруженных силах РФ. Несмотря на имеющиеся недостатки, изделие все еще соответствует требованиям военных и способно решать поставленные задачи. Специалисты считают СВД лучшим армейским снайперским оружием XX века. Оружие снайпера на поле боя "СВД была одним из самых лучших образцов оружия этого класса — оружия снайпера на поле боя. Одним из лучших образцов по надежности, по точности стрельбы на своей дистанции — до 500 м, — рассказал ТАСС испытатель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в состав госкорпорации "Ростех") Александр Борисов. — При этом благодаря используемому патрону (7,62 х 54 мм) из СВД можно поражать цели и на вдвое большей дистанции — до 1 км".

"СВД достойно выполняет свою задачу на дистанции до 600 м. Надежная общевойсковая винтовка. Проста в конструкции, легка в обучении. Позволяет весьма быстро подготовить основные и базовые навыки снайпера", — говорит о достоинствах СВД Илья Давыдов, начальник Государственного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИточмаша. Как правило, по его словам, современные снайперские винтовки весьма чувствительны к падению, ударам и грязи… А СВД — "неубиваемая винтовка". "Ее можно дать абсолютно необученному бойцу, и он не сможет что-то сломать в этом оружии. Поэтому СВД — первый шаг в снайперской подготовке любого специалиста", — заявил он в разговоре с журналистом ТАСС.

Огромный плюс СВД в том, что она самозарядная. На сравнительных испытаниях с моими коллегами-испытателями не раз убеждались: пока делаешь один выстрел из традиционной снайперской винтовки и передергиваешь затвор — владелец СВД успевает поразить цель два раза. Согласитесь, для боя это существенное преимущество Александр Борисов испытатель ЦНИИточмаш

Сейчас подобный класс весьма расширился. "Есть снайперские винтовки для различных целей, но СВД, на мой взгляд, остается лучшей снайперской винтовкой поля боя, — говорит Борисов. — Это как с автомобилями: есть джип для бездорожья, а есть машина для "Формулы-1". Принцип действия у них в целом одинаков, а результат — разный". Испытатель ЦНИИточмаша уверен: как автомат Калашникова был "общепринятым стандартом автомата поля боя, так и СВД — общепринятый стандарт снайперской винтовки поля боя".

Этого же мнения придерживается и один из действующих сотрудников спецподразделений. "СВД выполняет свои функции, потому что она простая, не требует долгого специального обучения. Достаточно, чтобы в течение двух-трех месяцев обычный рядовой ее смог освоить, — сказал он в разговоре с журналистом ТАСС. — Там очень простой мануал использования, простые правила применения, не нужны различные подручные средства, например, для измерения ветра. Профессиональный снайпер, более подготовленный, из различных элитных спецподразделений, конечно же, не будет использовать СВД, а для массового потребления в армейских частях — более чем достаточно".

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Специалист также назвал и ряд недостатков СВД. В частности, она не совсем адаптирована для стрельбы с левого плеча. "Можно, конечно, практиковать, но она все же правосторонняя винтовка. Например, версия СВДУ вообще не позволяет этого делать. А в боевых условиях это немного ограничивает в плане выбора позиции. Не бывает же правых и левых углов. Более профессиональные снайперы могут стрелять и с левого плеча, но опять же нужна серьезная подготовка", — говорит он. Винтовка также предназначена для одного прицела, другой поставить, по его словам, "уже проблематично, он может не так работать". Объектив на СВД маленький, у современных прицелов он более широкий и удобный.

Описание Прицел СВД © Виталий Тимкив/ТАСС

У СВД есть определенные ограничения по стрельбе ночью. Конечно, предусматривается, что ты поставишь ночной прицел, но эффективность установки будет невысокая. Вся штампованная ствольная коробка ненадежно крепит прицельные приспособления. Поэтому ночью до 100 м гарантированно будешь попадать, а днем — до 300. То есть механизм крепления прицела обеспечивает такую кучность сотрудник спецподразделений РФ

Еще один нюанс СВД — это отсутствие глушителя, а ночью, по словам специалиста, этот фактор является "краеугольным камнем". "Ты стреляешь, у тебя происходит засветка прицела, и ты также демаскируешь свою позицию", — поясняет он. Конечно, таких сырых проблем у СВД много, но именно для массового пользования это отличная винтовка, считает специалист.

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"Все функции, которые на нее возлагаются в войсках, она выполняет. Конечно, СВД не суперточная, как другие. Но она боеспособная в плане живучести. И вполне приемлема как винтовка второго номера (часто снайперы используются в составе снайперских пар, что позволяет им эффективнее обеспечивать взаимную безопасность — прим. ТАСС)", — отмечает он. СВД "уходит на пенсию"? Драгунов принял участие в конкурсе по созданию армейской самозарядной снайперской винтовки в 1958 году. Среди его конкурентов были знаменитые оружейники Сергей Симонов и Александр Константинов, однако образец, представленный им, превзошел остальные. Его винтовка обладала такими качествами, как высокая кучность боя, удобство в обращении, надежность в эксплуатации и невысокая стоимость производства.

В 1963 году доработанная СВД стала первой специализированной снайперской винтовкой, принятой на вооружение Советской армии. В ходе дальнейшей модернизации на основе СВД было разработано несколько снайперских винтовок (СВД-С, СВУ, СВДК), которые до сих пор стоят на вооружении наших армейских и специальных подразделений. В 1991 году завод "Ижмаш", осуществлявший серийный выпуск СВД, разработал новый вариант винтовки для десанта. Доработки были сравнительно простыми. Их итог — СВДС ("СВД складная"). В 2016 году начались поставки для Минобороны РФ модернизированных винтовок — СВДМ. Они отличаются усовершенствованной схемой работы газового механизма, наличием планок Пикатинни для оптических прицелов и стрелковых аксессуаров, а также эргономичным прикладом.

Но по тем временам СВД действительно было уникальным оружием. Она была создана "с нуля". Для ее серийного изготовления на Ижевском заводе даже сделали отдельную производственную линию, потому что оружие не содержало деталей автомата Калашникова.

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"Можете себе представить, как Драгунов бился за то, чтобы никаких составляющих, использующихся на лучшем заводе страны, не применялось в его винтовке. Это невероятная сила духа и характера, позволившая человеку отстоять решения, которые он считал правильными", — рассказал в одном из интервью ТАСС технический консультант концерна "Калашников" Владимир Онокой. На момент создания СВД была передовым оружием, так как практически все снайперские винтовки мира до начала 1990-х годов перезаряжались вручную. Конечно, существовали отдельные варианты самозарядных винтовок, но они не получили массового применения. Только с начала 2000-х годов именно полуавтоматическая винтовка стала настоящим оружием снайпера, а Драгунов это понял еще в 60-е годы и смог отстоять и реализовать свои задумки.

Считается, что снайпер — это один выстрел. И надо менять позицию. СВД благодаря своей самозарядности и надежности позволяет с одной позиции сделать несколько выстрелов, до того как противник обнаружит эту позицию Александр Борисов испытатель ЦНИИточмаша

Время показало, что некоторые эргономические и конструктивные решения, примененные в СВД, стали весьма удачными и копируются до сих пор. Однако задачи изменились и сейчас к оружию предъявляются другие требования, которые СВД не всегда может обеспечить. Поэтому не так давно концерном "Калашников" был создан новый проект — СВЧ (снайперская винтовка Чукавина), которая призвана заменить винтовку Драгунова во всех строевых частях.

Кстати, современная боевая экипировка второго поколения "Ратник", которая сейчас используется в войсках, способна защитить от прямого попадания из СВД. По данным разработчиков (ЦНИИточмаш), в ходе испытаний это было подтверждено: общевойсковой бронежилет защищает от пуль со стальным сердечником при обстреле с дальности 10 м из 7,62-мм винтовки (грудь и спина), а в штурмовой комплектации — от бронебойно-зажигательных пуль при обстреле с дальности 10 м (грудь, спина, бока и паховая область). Оружейная династия Драгуновых Евгений Драгунов начал заниматься самостоятельными разработками на Ижевском машиностроительном заводе (ныне — в составе концерна "Калашников") с 1946 года: сначала модернизацией кронштейна оптического прицела ПУ для винтовки Мосина образца 1895/1930 годов, проектировал спортивное оружие. В 1949-м была запущена в серийное производство спортивная винтовка С-49 его конструкции (калибр — 7,62 мм). На ней в 1950 году советский стрелок-спортсмен установил мировой рекорд по стрельбе.

О начале оружейной карьеры Драгунова Родился 20 февраля 1920 года в Ижевске в семье конструктора Ижевского оружейного завода, партийного работника Федора Владимировича Драгунова и учительницы Зинаиды Константиновны Драгуновой. В 1938-м окончил Ижевский индустриальный техникум с квалификацией техника-технолога и начал работу техником по обработке металлов на оружейном заводе. В начале декабря 1939 года Драгунова призвали в Красную армию и направили в Хабаровск на обучение в школу артиллерийской инструментальной разведки. Окончив обучение в октябре 1940-го, остался служить при ней в должности оружейного мастера. С началом Великой Отечественной войны на базе школы было сформировано артиллерийское училище, но Евгения как высококлассного специалиста не отправили на фронт, а назначили старшим оружейным мастером. После войны старший сержант Драгунов был демобилизован и в той же должности вернулся на работу на Ижевский машиностроительный завод в отдел главного конструктора. Продолжение

Авторству Драгунова принадлежит целая серия спортивного оружия — винтовки ЦВ-55, ТСВ-1, МЦВ-55, ЦВ-56, "Биатлон 7-2" и другие.

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Конструктор также занимался разработкой короткоствольного оружия. Так, в начале 1970-х годов им был спроектирован пистолет-пулемет ПП-71 (не пошел в серийное производство). Незадолго до смерти, в 1991-м, на основе ПП-71 Драгунов создал пистолет-пулемет ПП-91 "Кедр", который был принят на вооружение МВД РФ уже после его смерти. За время конструкторской деятельности Драгуновым было спроектировано 27 образцов боевого и спортивного оружия, десять из которых выпускались серийно. Евгений Драгунов скончался 4 августа 1991 года. Похоронен в Ижевске, где одна из улиц города носит его имя. Его сыновья также стали оружейниками. Старший — Михаил Драгунов завершил начатую отцом работу по усовершенствованию "Кедра". Младший — Алексей в соавторстве с Виктором Калашниковым (сыном известного Михаила Калашникова) по заказу МВД России в начале 1990-х годов создал на "Ижмаше" пистолет-пулемет ПП-19 "Бизон", который широко применялся спецподразделениями силовых структур в боевых действиях на Северном Кавказе.