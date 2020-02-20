В Ростехе оценили снайперскую винтовку Драгунова

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Снайперская винтовка Драгунова (СВД), принятая на вооружение в 1963 году, по-прежнему остается лучшей снайперской винтовкой на поле боя. Об этом заявил в четверг ТАСС испытатель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) Александр Борисов по случаю 100-летия со дня рождения конструктора оружия Евгения Драгунова.

"Есть снайперские винтовки для различных целей, но СВД, на мой взгляд, остается лучшей снайперской винтовкой поля боя", - сказал Борисов, добавив, что на сегодняшний день "СВД - общепринятый стандарт снайперской винтовки поля боя".

Как пояснил в свою очередь начальник Государственного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИточмаш Илья Давыдов, основные преимущества СВД: простота конструкции и надежность, легкость в обучении новобранцев. "Ее можно дать абсолютно необученному бойцу, и он не сможет что-то сломать в этом оружии. Поэтому СВД - первый шаг в снайперской подготовке любого специалиста", - уточнил Давыдов.

Специалисты ЦНИИточмаш отметили точность винтовки на дистанциях стрельбы до 500-600 м, а также самозарядность СВД. "На сравнительных испытаниях с моими коллегами-испытателями не раз убеждались: пока делаешь один выстрел из традиционной снайперской винтовки и передергиваешь затвор, владелец СВД успевает поразить цель два раза", - говорит Борисов.

Как сообщил ТАСС представитель российского спецназа, пожелавший остаться неназванным, рядовой способен освоить СВД в течение двух-трех месяцев, так как винтовка простая в обращении, для нее не требуются различные подручные средства, например для измерения ветра.

"Профессиональный снайпер, более подготовленный, из различных элитных спецподразделений, конечно же, не будет использовать СВД, а для массового потребления в армейских частях [ее] более чем достаточно", - отметил спецназовец.

СВД

Снайперская винтовка Драгунова, по данным открытых источников, стоит сегодня на вооружении более 30 стран мира, массово используется в Вооруженных силах РФ. В винтовке применяются патроны калибра 7,62 на 54 мм с закраиной, первые варианты которых были разработаны под винтовку Мосина еще в 1890 году.