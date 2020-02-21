Экипажи вертолетов Ми-35М уничтожили "противника" на учениях в горах Северного Кавказа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Эскадрилья транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Южного военного округа (ЮВО) провела учения в высокогорном районе на Северном Кавказе. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе округа.

"Экипажи вертолетов Ми-35М ЮВО, базирующиеся в Ставропольском крае, провели летно-тактическое учение, в котором приняли участие более 20 летчиков", - говорится в сообщении и уточняется, что в маневрах было задействовано десять вертолетов.

По данным пресс-службы, экипажи в ходе учений перебазировались на аэродромы, высадили тактический воздушный десант спецназа на высокогорные площадки, а также уничтожили бронетехнику и условного противника из штатных систем пушечного и ракетного вооружения.

"В ходе решения поставленных задач пилоты израсходовали более 60 неуправляемых авиационных ракет, уничтожив около 20 различных объектов условного противника", - рассказали в пресс-службе, подчеркнув, что руководство оценило выполнение летных заданий на "отлично".