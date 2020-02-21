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Новая техника ВС РФ

Новейшую российскую бронемашину "Атлет" испытали на подрыв

Автомобиль пройдет небольшие доработки по предложениям Минобороны, после чего отправится на государственные испытания

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Новейший российский бронеавтомобиль "Атлет", разработанный в Военно-промышленной компании (ВПК), прошел проверку на подрыв и на обстрел в рамках предварительных испытаний. Машина выдержала все тесты и подтвердила заявленные характеристики, сообщили ТАСС в пресс-службе ВПК.

"Провели испытания "Атлета" на подрыв под днищем, под колесом и сбоку от автомобиля. Также провели испытания на обстрел боеприпасами, соответствующими заявленному классу защиты, на поражение осколками и напалмом на пожаростойкость. Все, что мы планировали, все машина выдержала и подтвердила характеристики, заданные в техническом задании", - сообщили в ВПК.

В пресс-службе добавили, что автомобиль пройдет небольшие доработки по предложениям заказчика в лице Минобороны, после чего отправится на государственные испытания. "После доработки и восстановления ресурса машина приступит к государственным испытаниям, которые запланированы на май", - отметили в ВПК.

Новое поколение бронеавтомобилей "Атлет" разработано Военно-промышленной компанией в рамках одноименной опытно-конструкторской работы по заказу Минобороны РФ. Впервые широкой публике "Атлет" был представлен на форуме "Армия-2019" в июне прошлого года.

Машины этого семейства имеют колесную формулу 4х4 и предназначены для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники. Оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и кондиционером.

Основными отличиями новой машины от выпускаемого ВПК бронеавтомобиля "Тигр" являются увеличенная до 1600 кг грузоподъемность, повышенная в три раза по сравнению с бронеавтомобилем "Тигр" противоминная стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24 с максимальной мощностью в 240 л. с.

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