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В Подмосковье прошли тактико-специальные учения артиллеристов танкового объединения ЗВО

В учениях приняли участие более 300 военнослужащих
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© Минобороны России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/.Тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошли в Подмосковье на полигоне "Алабино". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ЗВО.

"В ходе учений экипажи самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" совершили 30-ти км марш в район проведения боевых стрельб. Военнослужащие вели огонь из 152-мм орудий бронебойными снарядами по мишеням, обозначающим тяжело бронированную технику условного противника. Особенность стрельб стало то, что все гаубицы осуществляли стрельбу прямой наводкой с помощью прицелов 1П23, мишени находились на расстоянии от 1 до 2 тыс. м. В ходе стрельб военнослужащие уничтожили более 150 единиц боевой техники условного противника", - говорится в сообщении.

Всего в учениях приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Тактико-специальные учения стартовали в рамках посещения полка парламентской делегацией из города Симферополь. На торжественном митинге, посвященном почетным гостям, более 20 офицеров полка были награждены памятными подарками и медалями "За заслуги в борьбе с международным терроризмом" и "75-летие освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков", добавили в пресс-службе.

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