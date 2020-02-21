Новейший морской буксир "Сергей Балк" принят в состав Черноморского флота

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Первый буксир новейшего проекта 23470 "Сергей Балк" вошел в состав Черноморского флота (ЧФ) в пятницу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой флота.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

Черноморский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

"Сегодня в главной базе Черноморского флота городе Севастополь в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота принят морской буксир "Сергей Балк". Перед началом подъема Андреевского флага был проведен чин его освящения, в котором приняли участие командование флота, экипаж буксира, представители завода-изготовителя, ветераны ЧФ и духовенство", - сообщили на флоте.

После включения судна в состав флота экипажу предстоит проверка готовности к выходу в море. Затем буксир приступит к выполнению плановых задач.

Главное предназначение судов проекта 23470 - морские буксировки во льдах и на чистой воде, проводки в акватории портов, постановка судов к причалу, выполнение эскортных операций в море, тушение пожаров на плавучих и береговых объектах и горящего на воде топлива, а также снятие с мели кораблей и судов. Грузоподъемность новых буксиров - 200 тонн. Дальность плавания - 300 миль, автономность - 30 суток.